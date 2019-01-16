Coiny, Blockchaıin Türkiye Platformu'na Üye Oldu

Dijital para şirketi Coiny, blockchain teknolojisinin Türkiye'de yaygınlaşması amacıyla çalışmalarını yürüten Blockchain Türkiye Platformu'na üye oldu.

Coiny CEO'su Ayberk Kuday, teknolojinin kullanımının artırılması amacıyla önemli işlere imza atacaklarını belirtti ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eczacıbaşı, Akbank, IBM, Microsoft gibi alanında lider kuruluşların üye olduğu ve blockchain teknolojisinin Türkiye'de yaygınlaşması için çalışmalarını yürüten Blockchain Türkiye Platformu'nda yerimizi aldık.

"Blockchain Türkiye Platformu ile birlikte blockchain teknolojisine yönelik bilinirliğin ve bu teknolojinin kullanımının artırılması amacıyla önemli işlere imza atacağız.

"Aday belirleme ve seçilme sürecinin tamamen halk oylamasıyla yapıldığı Webrazzi Ödülleri'nde Türkiye'nin en iyi blockchain girişimleri arasında yer aldık. Kuruluşumuzun ilk 5 ayında böylesi bir başarı elde etmenin gururunu yaşıyoruz.

"Coiny olarak dünyanın ilk üç dijital varlık platformundan biri olma hedefiyle yola çıktık. Hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz.

"Weiss Ratings tarafından yapılan incelemede ilk değerlendirmesinde 'satın al' derecesine ulaşan ilk dijital para birimi olan Holo'yu, Türkiye dijital varlık piyasasına sunuyoruz. Coiny Pro kullanıcıları Holo'yu lira ile doğrudan alabiliyor." - İstanbul

Kaynak: DHA