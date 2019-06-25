Cohen: Bizim politikamız İran'ı müzakere masasına getirmek
ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Cohen, "Bizim politikamız İran'ı müzakere masasına getirmek için ekonomik ve diplomatik çabalar olmaya devam ediyor.
ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Cohen, "Bizim politikamız İran'ı müzakere masasına getirmek için ekonomik ve diplomatik çabalar olmaya devam ediyor." açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com
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