Cohen: Bizim politikamız İran'ı müzakere masasına getirmek

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Cohen, "Bizim politikamız İran'ı müzakere masasına getirmek için ekonomik ve diplomatik çabalar olmaya devam ediyor.

Cohen: Bizim politikamız İran'ı müzakere masasına getirmek

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Cohen, "Bizim politikamız İran'ı müzakere masasına getirmek için ekonomik ve diplomatik çabalar olmaya devam ediyor." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Dunya.com

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