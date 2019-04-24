Çoğu Şii 37 Kişiyi Asan Suudi Arabistan'a BM'den Tepki: Dehşet Verici

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, bu hafta içinde çoğu Şii 37 kişiyi asan Suudi Arabistan'ı kınadı. Bachelet, Cenevre'de yaptığı açıklamada "Asılan kişilerden üçünün ceza aldıkları sırada 18 yaşının altında olması ayrıca dehşet verici." dedi.

Bachelet, Suudi Arabistan vatandaşı bu kişilerin Şii olmaları nedeniyle adil yargılanmamış olmalarının muhtemel olduğunun altını çizdi. BM yetkilisi davalar sırasında zanlılardan "işkence" yapılarak itiraflar alındığı yönünde raporlar olduğunu dile getirdi. Euronews.com'da Görüntüle