Coğrafyası, Tarihi ve Folkloruyla Suşehri' Kitabının Tanıtımı Yapıldı

' Sivas 1000 Temel Eser Projesi' kapsamında Sivas Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Orta Anadolu kalkınma Ajansı'nın (ORAN) katkılarıyla hazırlanan ve Yazar İlyas Ege tarafından kaleme alınan "Coğrafyası, Tarihi ve Folkloruyla Suşehri" isimli kitabın tanıtımı yapıldı.



Şemsi Sivas-i İlk Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen tanıtıma Vali Davut Gül, Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü, yazar İlyas Ege ile diğer davetliler katıldı.



Kitabın yazarı İlyas Ege, doğup büyüdüğü Suşehri ilçesine ayrı bir sevgisi olduğunu ifade ederek, bu sevginin emaresi olarak Suşehri'ni anlatan kitabı kaleme aldığını söyledi. Yazar Ege, Suşehri'ni çok sevdiğini ve Suşehri'ne olan borcumu bir kitap hazırlayarak ödemek istediğini kaydetti.



Vali Davut Gül ise yaptığı konuşmada; Sivas'ın en büyük sermayesinin beşeri sermaye olduğunu ve ilimiz yayın kurulunun önemli çalışmalar yaptığını belirterek, "Yayın kurulunun uyumlu çalışmaları ile beşeri sermayeye katkı sağlamak için yazan ve düşünen kişilerin kitaplarını basıyoruz, zaman zaman da kamuoyuna tanıtıyoruz. Suşehri coğrafyası ve folkloru ile ön planda. Hiç şüphesiz Suşehri'nin kaynaklarını birisinin kaleme alması gerekiyordu. Bin sene sonra Suşehri'ndeki hiçbir yapı ayakta kalmayacak. Bu kaynakların önemli bir çalışma olduğuna inanıyoruz. Bu takip yeni gelen nesillere okutulacak, anlatılacaktır. Bin yıl da geçse gelecek kuşaklara bir eser bırakılmış olacak. Bu kitabın yayımlanmasında emeği geçen yazarımıza ve yayın kurulumuzun değerli üyelerine teşekkür ediyorum." dedi.



Suşehri Kaymakamı Uzunoğlu ve Belediye Başkanı Yüksel de kitabın ilçe için çok önemli olduğunu belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.



Konuşmaların ardından Yazar Ege imzaladığı kitabı Vali Gül'e takdim etti. - SİVAS