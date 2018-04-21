Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Ülkemiz, Asya ve Avrupa arasında köprü durumunda. Bulunduğumuz coğrafyanın hakkını vermemiz lazım. Coğrafyadan kaynaklı ticaret potansiyelini değerlendirmemiz gerekiyor." dedi.

Arslan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Gaziantep Ticaret Odasını (GTO) ziyaret ederek, bir süre önce yapılan genel kurulda seçilen yeni yönetime başarılar diledi.

Türkiye'deki lojistik çalışmalarına değinen Arslan, şunları kaydetti:

"Ülkemiz, Asya ve Avrupa arasında köprü durumunda. Bulunduğumuz coğrafyanın hakkını vermemiz lazım. Coğrafyadan kaynaklı ticaret potansiyelini değerlendirmemiz gerekiyor. Ben bazı rakamlar vermek istiyorum, 3-3,5 saatlik uçuş mesafesinde 1,5 milyar insana erişebiliyoruz. Bu 1,5 milyar insanın ulaştığı gayrisafi yurt içi hasıla (GSYİH) 35 trilyon dolar. Bu GSYİH'den kaynaklı taşımacılığın cirosu 75 milyar dolar. Bu kadar önemli avantaja, konuma sahip ülkemizin bu pastadan payını alabilmesi için uluslararası koridorlarını tamamlaması lazım."

"2017'de rekor kırdık, 28,5 milyon ton yük taşıdık"

Arslan, lojistiğin öneminin farkında bir hükümet olarak Lojistik Koordinasyon Kurulunu kurduklarını söyledi.

"Kurul, çok önemli çalışmalar yapıyor. Bu çalışmanın yanı sıra ülke geneli için de lojistik master planı çalışmamız bitmek üzere." diyen Arslan, şu bilgileri paylaştı:

"Türkiye'deki bütün lojistik ihtiyacını taradığımız ve bunların birbiriyle entegrasyonunu tespit ettiğimiz, buna bağlı çıkacak sonuca göre de organize sanayi bölgelerini, büyük fabrikaları, demir yolu ana koridoruna bağlayacak ciddi bir çalışma başlattık. Ciddi de bir çalışma çıktı. Türkiye genelinde 500 kilometrelik iltisak hatları bağlantısı yapacağız. Demir yoluyla 2017'de rekor kırdık, 28,5 milyon ton yük taşıdık. Bu söylediğim lojistik master planı sonucunda iltisak hatları bağlantılarını da yaptığımızda demir yolundaki yükü asgari ikiye katlayacağız. 7 lojistik merkez vardı. Erzurum'daki de 8. olarak hizmet verecek hale geldi. Planlananlarla beraber 21 lojistik merkezimiz var."

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de yeni yönetimi kutlayarak, Bakan Arslan'a kente verdiği destekler için teşekkür etti.

Arslan ve Gül, daha sonra AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulundu.