Coğrafi tescilli 'Cimcik Aşı' Ramazan sofralarının vazgeçilmezi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Coğrafi tescilli 'Cimcik Aşı' Ramazan sofralarının vazgeçilmezi

İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN CAN AKSU - Haberler | Yerel

Coğrafi tescilli 'Cimcik Aşı' Ramazan sofralarının vazgeçilmezi Zahmetli olmasına karşılık ekonomik olması nedeni ile çok tercih ediliyor İsmini yapılışından alan Kütahya'nın 'Cimcik Aşı' Ramazan ayında iftar ve sahur sofralarından eksik edilmiyor.

Coğrafi tescilli 'Cimcik Aşı' Ramazan sofralarının vazgeçilmezi

Zahmetli olmasına karşılık ekonomik olması nedeni ile çok tercih ediliyor

KÜTAHYA - İsmini yapılışından alan Kütahya'nın 'Cimcik Aşı' Ramazan ayında iftar ve sahur sofralarından eksik edilmiyor.

Kütahya'nın yöresel lezzetleri arasında yer alan ve az malzeme kullanılarak yapılan, yaptıkça çoğalan 'Cimcik Aşı' Ramazan ayında iftar ve sahur sofralarının en özel konuğu olmuş durumda. Kütahya Ticaret Borsası tarafından coğrafi işaret ile tescillenen ve kadınların 'gezek' diye tabir edilen günlerde hep birlikte yaptıkları cimcik aşı Kütahya mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yerini alıyor.

Cimcik aşının yumurta, irmik, un ve tuz gibi az malzeme kullanılarak yapıldığını söyleyen Güler Bayram "Cimcik aşımızın hamuru için yumurta, irmik, un ve tuz kullanıyoruz ve su katarak hamurumuzu kulak memesi kıvamında yoğuruyoruz. Hamurumuzu daha sonra bezeler halinde yapıp yufka şeklinde açıyoruz, daha sonra şeritler halinde kesip birer parmak aralıklar ile de küçük kareler oluşturuyoruz. Daha o kareleri de cimciklenir ve derin bir tencerenin içinde kaynamış su içinde haşlanır. Zahmetli olan bu yöresel yemeğimiz yapması zor olduğu için pek yapılmak istenmez. Ramazan ayında ise iftar ve sahur sofralarında eksik edilmiyor." dedi.

Kütahya'nın yöresel ürünlerini 40'a yakın kadın ile ürettiklerini anlatan Kütahya Üretken Eller Kadın Kooperatifi Başkanı Aylin Girgin Oğuz "2019 yılında kurulan kadın kooperatifimiz 12 üye ve 40'a yakın üyemiz ile Kütahya'nın yöresel yemeklerini ve el sanatları ürünleri ile hizmet vermekteyiz. Gıda ürünlerimizde mantı, cimcik aşı, erite, içli köfte ve mercimekli mantılarımız yapıyoruz. El sanatları olarak ise simsarma, ahşap boyama, kutu kaplama, gümüş takı alanlarının da da hizmet vermekteyiz." diye konuştu.

Kooperatif üyesi Fatma Ceyhan Altinel ise "Yöresel lezzetimiz cimcik aşı aslında bir mantı çeşididir. Kütahya Ticaret Borsası olarak coğrafi işaret ile tescillenmiş durumdadır. Biz de kadın kooperatifi olarak bu ürünümüzü en güzel şekilde hazırlayıp satışını yapıyoruz. Kütahyalı kadınlar evlerinde bu yemekleri asla eksik etmezler. Cimcik kalabalık ortamlarda hemen üreyebilen bir yemek. Bizim gezeklerimiz de kadınlar toplanarak hep bir elden yaparlar." şeklinde konuştu.

Coğrafi tescilli 'Cimcik Aşı' Ramazan sofralarının vazgeçilmezi
Coğrafi tescilli 'Cimcik Aşı' Ramazan sofralarının vazgeçilmezi
Coğrafi tescilli 'Cimcik Aşı' Ramazan sofralarının vazgeçilmezi
Coğrafi tescilli 'Cimcik Aşı' Ramazan sofralarının vazgeçilmezi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN CAN AKSU

Sivas Belediyesi'nden Ramazan desteği: 10 bin kişiye ödeme yapılacak
Sivas Belediyesi'nden Ramazan desteği: 10 bin kişiye ödeme yapılacak
4 şehir arasında sanayi dayanışması! İmzalar atıldı
4 şehir arasında sanayi dayanışması! İmzalar atıldı
Diyanet'ten fitre ve zekat uyarısı: Tam kapanma sürecinde internet bankacılığı üzerinden ödenebilir
Diyanet'ten fitre ve zekat uyarısı: Tam kapanma sürecinde internet bankacılığı üzerinden ödenebilir
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Ersin Tatar Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Şeyma Subaşı Hakan Sabancı İbrahim Tatlıses
Spor Salih Uçan Serdar Aziz Yılmaz Vural Sergen Yalçın Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Murat Kurum Namık Kemal
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Coğrafi tescilli 'Cimcik Aşı' Ramazan sofralarının vazgeçilmezi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 17:49:00. #1.16#

title