Coğrafi tescil alan beyaz baklava ve cevizli kömece yoğun ilgi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Coğrafi tescil alan beyaz baklava ve cevizli kömece yoğun ilgi

- Coğrafi tescil alan beyaz baklava ve cevizli kömece yoğun ilgi Zonguldak'ın Devrek ilçesinin simge lezzetlerinden olan beyaz baklava ve cevizli kömeç, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

23.08.2020 10:55 | Son Güncelleme: 23.08.2020 11:01

- Coğrafi tescil alan beyaz baklava ve cevizli kömece yoğun ilgi

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Devrek ilçesinin simge lezzetlerinden olan beyaz baklava ve cevizli kömeç, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. İki lezzet, girişimlerin ardından coğrafi işaret tescil belgesi de aldı.

Devrek ilçesinde ünü Türkiye'ye yayılan Devrek Simidi'nin ardından beyaz baklava ve cevizli kömeç de rağbet görüyor. İlçe ile adeta özdeşleşen beyaz baklava, 55 kat yufkanın pişirilmesiyle bayram ve düğünler gibi özel günlerde ikram ediliyor. Rulo şeklinde sarılan ve içi cevizle doldrularak pişirilen cevizli kömeç de ünü ülke geneline yayılan lezzetlerden biri olarak biliniyor.

İlçeye ait iki önemli lezzet Devrek-Gökçebey Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin girişimleriyle Türk Patent Kurumu'nca coğrafi işaret tescil belgesi aldı.

Devrek "Bu işte emeği geçen bütün dernek yönetici hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum. İlçenin, yörenin, bölgenin kendisini en iyi anlatmasının geçmişten geleceğe taşıyabildiği şeylerdir. Bunlar da bizim gıda üzerine oldukça çeşitliliğe sahip unsurlardan ikisi beyaz baklava ve cevizli kömeç coğrafi işaret aldı. Umarım daha çok lezzetimiz coğrafi işaret alır. Ne kadar çok coğrafi işaret alabilirsek kendimizi anlatma adına daha çok imkana sahip oluyoruz. Emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum. Bizim de Devrek'teki coğrafi işaret sayısını arttırmanın ne kadar önemli olduğunun altını çiziyorum" dedi.

Devrek-Gökçebey Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Lütfü Çavuş ve yönetim kurulu, derneklerinin girişimiyle beyaz baklava ve cevizli kömeç için alınan coğrafi işaret tescil belgelerinin önemine vurgu yaptı.

Coğrafi tescil alan beyaz baklava ve cevizli kömece yoğun ilgi

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı Güncel
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu 3. Sayfa
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü Magazin
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü
Meral Akşener, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi: Hayırlı olsun, faydalı bir adım Politika
Meral Akşener, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi: Hayırlı olsun, faydalı bir adım
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum Ekonomi
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı 3. Sayfa
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı
1992 model Serçe'ye 45 bin lira verip aldı, kentteki tek kadın oldu
1992 model Serçe'ye 45 bin lira verip aldı, kentteki tek kadın oldu
Son Dakika: Sel felaketinin vurduğu Giresun'a giden Tarım Bakanı: Şehrin silüeti değişmiş durumda
Son Dakika: Sel felaketinin vurduğu Giresun'a giden Tarım Bakanı: Şehrin silüeti değişmiş durumda
Mahalleyi saran kötü kokular komşuları harekete geçirdi, bir evde cansız beden bulundu
Mahalleyi saran kötü kokular komşuları harekete geçirdi, bir evde cansız beden bulundu
Beyaz Saray'da Kennedy'den sonra bir ilk! 57 yıl sonra Trump'ın kardeşi için cenaze töreni düzenlendi
Beyaz Saray'da Kennedy'den sonra bir ilk! 57 yıl sonra Trump'ın kardeşi için cenaze töreni düzenlendi
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı
"Çırpınırdı Karadeniz" şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı
RTÜK de Netflix'in tepki çeken yapımına sessiz kalmadı: Yavrularımız kırmızı çizgimiz
RTÜK de Netflix'in tepki çeken yapımına sessiz kalmadı: Yavrularımız kırmızı çizgimiz
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
Giresun'un Dereli ilçesindeki dükkanların hepsi kullanılamaz hale geldi
Giresun'un Dereli ilçesindeki dükkanların hepsi kullanılamaz hale geldi
Güney Kore'de ikinci dalga nedeniyle koronavirüs kısıtlamaları geri döndü
Güney Kore'de ikinci dalga nedeniyle koronavirüs kısıtlamaları geri döndü
Al Nassr, Beşiktaşlı Adem Ljajic'i transfer etmek istiyor
Al Nassr, Beşiktaşlı Adem Ljajic'i transfer etmek istiyor
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Karadeniz'deki doğal gaz keşfi dolayısıyla Erdoğan'ı tebrik etti
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Karadeniz'deki doğal gaz keşfi dolayısıyla Erdoğan'ı tebrik etti
Son Dakika: Giresun'da sel felaketi: Bir asker şehit oldu, 3 vatandaşımız hayatını kaybetti
Son Dakika: Giresun'da sel felaketi: Bir asker şehit oldu, 3 vatandaşımız hayatını kaybetti
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti
Osmanlı donanmasına gemi üretilen Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde şimdi yurt dışına tekne yapılıyor
Osmanlı donanmasına gemi üretilen Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde şimdi yurt dışına tekne yapılıyor
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü
Irmağa uçan otomobilin kadın sürücüsü, yüzerek kurtuldu
Irmağa uçan otomobilin kadın sürücüsü, yüzerek kurtuldu
14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı
14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı
Radamel Falcao ve eşi, Galatasaray'ın gündemindeki James Rodriguez'i İstanbul'a davet etti
Radamel Falcao ve eşi, Galatasaray'ın gündemindeki James Rodriguez'i İstanbul'a davet etti
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine 'Hayırlı olsun' deyip sorularını peş peşe sıraladı
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine "Hayırlı olsun" deyip sorularını peş peşe sıraladı
Meteoroloji, 7 ilimizi sarı ve turuncu kodla uyardı! Kuvvet sağanak etkili olacak
Meteoroloji, 7 ilimizi sarı ve turuncu kodla uyardı! Kuvvet sağanak etkili olacak
Trafik kazasında hurdaya dönen araçtan fırlayan kadın, hayatını kaybetti
Trafik kazasında hurdaya dönen araçtan fırlayan kadın, hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Joe Biden Hacı Bektaş Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz Halit Ergenç Merve Boluğur Demet Özdemir
Spor Jose Sosa Metin Oktay Gökhan Gönül Malcolm Thomas Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Tır Milli Ankara Otomobil
Şu an buradasınız: Coğrafi tescil alan beyaz baklava ve cevizli kömece yoğun ilgi - Zonguldak
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.8.2020 11:25:46. #1.15#
title