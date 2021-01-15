Coğrafi işaretli ürünlerin fidesi dağıtılacak
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Coğrafi işaretli ürünlerin fidesi dağıtılacak

15.01.2021 17:07 | Son Güncelleme: 15.01.2021 17:07
Coğrafi işaretli ürünlerin fidesi dağıtılacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, coğrafi işaretli ürünlerin fide dağıtımını yapacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, coğrafi işaretli ürünlerin fide dağıtımını yapacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ocak ayı meclis toplantısı için bir araya gelen üyeler, biber, dolmalık acı biber, dolmalık patlıcan, sof domatesi ve domates olmak üzere 6 milyon fideyi, 9 ilçede bulunan çiftçilere dağıtılacak.

Gaziantep'in coğrafi işaretlerinin veriminin korunması ve ürün hasadının çiftçinin yüzünü güldürecek oranda sağlanması amacıyla dağıtılan fidelerin, yüzde 60'ı belediye, yüzde 40'ı çiftçiler tarafından karşılanacak.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığı tarafından dağıtılacak fideler, tarımsal faaliyetleri desteklemek, yerel ürünlerin ekiliş alanlarını ve sebze üretimini arttırmak, çiftçilerin boş tarım arazilerinin ekilebilirlik oranını üst seviyeye taşımak ve pandemi sürecinde tarımsal üretiminin yükseltilmesi hedefleniyor.

Değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Toprak, Gaziantep'te üretilen ürünlerin kaybolmamasını istediklerini belirterek, "Hangi bölgede hangi ilçemizde hangi ürün yetiştiriliyorsa belediye olarak yüzde 60 katkısı olacak, ürünlerin dağıtımı yapılacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal

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