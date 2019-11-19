19.11.2019 18:16 | Son Güncelleme: 19.11.2019 18:21

Devrek Bastonu Uygulama ve Araştırma Merkezi "Coğrafi İşaretli Ürünlerin Batı Karadeniz Buluşması" başlıklı çalıştaya katıldı.



Batı Karadeniz Kalkınma Birliği (BAKAB) ve Geleneksel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Derneği (GÜCİSDER) tarafından "Coğrafi İşaretli Ürünlerin Batı Karadeniz Buluşması" çalıştayı düzenlendi. Safranbolu'da gerçekleştirilen çalıştaya üniversite adına Devrek Bastonu Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Öğr. Gör. Afitap Bulut, Zonguldak'ın tek coğrafi işaretli ürünü olan Devrek Bastonu ile ilgili olarak katıldı. Batı Karadeniz Kalkınma Birliği Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün açılış konuşmasıyla başlayan çalıştay üç oturumda gerçekleştirildi. "Dünyada ve Türkiye'de Coğrafi İşaretler", "Batı Karadeniz Bölgesi", "Coğrafi İşaretlerde İşbirliği (Hatay Örneği)" başlıklı sunumlar Türk Patent ve Marka Kurumu Coğrafi İşaretler Daire Başkanı Hakan Kızıltepe, GÜCİSDER üyeleri ve akademisyenlerin katılımlarıyla gerçekleştirildi. Tüm gün devam eden çalıştayda Devrek Bastonu ile ilgili olarak GÜCİSDER ile işbirliği sağlama hususunda yetkililer ile bağlantı kuruldu.



Çalıştay ile ilgili açıklamada bulunan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Haktan Özaçmak, Zonguldak'ın tek coğrafi işaretli ürünü olan Devrek Bastonunun üniversite bünyesindeki Devrek Bastonu Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından tanıtımına ve geliştirilmesine yönelik faaliyetleri desteklediklerini belirterek Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı'nın bu kapsamda verdiği tüm destek ve katkıların büyük önem taşıdığını vurguladı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA