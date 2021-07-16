Coğrafi İşaretli Ürünleri Satan İş Yerleri Denetlendi

Coğrafi İşaretli Ürünleri Satan İş Yerleri DenetlendiÇankırı'nın coğrafi işaretli ürünlerinin yıllık denetimi gerçekleştirildi.

Coğrafi İşaretli Ürünleri Satan İş Yerleri Denetlendi

Çankırı'nın coğrafi işaretli ürünlerinin yıllık denetimi gerçekleştirildi. Komisyon tarafından yapılan denetimlerde coğrafi işaret amblemi olmayan işletmeler uyarıldı.

Çankırı Belediyesi, Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret alarak tescillediği beş yöresel üründen işletmelerde üretim, pazarlama, dağıtım ve satışı devam eden Çankırı Yumurta Tatlısı, Çankırı Sarımsaklı Et Yemeği, Çankırı Yoka (İnce) Ekmek Muskası tescilli ürünlerini denetledi. Coğrafi işaretli ürünler; malzemelerin doğru şekilde kullanılması, üretim metoduna uygun bir şekilde yapılması ve coğrafi işaret amblemi kullanımı açısından incelendi. Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, denetimlerin tescilli ürünlerin kalite yönünden sürdürülebilirliğinin sağlanması, öz şeklinin korunarak gelecek nesillere aktarılması, ürünün kalitesinin ve tanınmışlığının arttırılması açısından önemli olduğunu kaydetti.

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Kaynak: Habermetre