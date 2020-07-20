Coğrafi işaretli Tekirdağ köftesinin lezzeti, Trakya'nın büyükbaşlarından
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Coğrafi işaretli Tekirdağ köftesinin lezzeti, Trakya'nın büyükbaşlarından

TRAKYA mutfağının önde gelen lezzetlerinden, ismiyle tüm Türkiye'de ün salan 'Tekirdağ köftesi', coğrafi işaret sertifikası alarak 'Türk Patent ve Marka Kurumu Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı' bültenindeki yerini aldı.

Coğrafi işaretli Tekirdağ köftesinin lezzeti, Trakya'nın büyükbaşlarından
20.07.2020 08:12 | Son Güncelleme: 20.07.2020 08:16

TRAKYA mutfağının önde gelen lezzetlerinden, ismiyle tüm Türkiye'de ün salan 'Tekirdağ köftesi', coğrafi işaret sertifikası alarak 'Türk Patent ve Marka Kurumu Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı' bültenindeki yerini aldı. Tekirdağ'ın ünlü işletmecilerinden Mestan Özcan, "Tekirdağ köftesini diğerlerinden ayıran en büyük özellik Trakya bölgesi danalarının kullanılmasıdır. Genelde döş bölümlerini kullanıyoruz ama but ve boyundan da aldığımız oluyor. Yağ oranı çok önemli bizim için. Tekirdağ köftesinin tabi ki üretimi ne kadar önemliyse de saklanması ve pişirilmesi de sunulması da çok önemlidir" dedi.

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO), lezzetiyle il sınırlarını aşarak tüm Türkiye'de ün salan Tekirdağ köftesi için 3 yıl önce 'coğrafi işaret' başvurusunda bulundu. Türk Patent ve Marka Kurumu'nun incelemeleri ve çalışmalar sonucunda tescil alma hakkı kazanan meşhur köfte, kurumun 'Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı' bültenindeki yerini aldı.  TTSO Başkanı Cengiz Günay, kurum olarak üzerlerine düşen görevi yaptıklarını ve bundan sonra amaçlarının bu lezzeti gelecek nesillere aktarmak olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"2017 yılında odamızın önceki yönetim kurulunda da bulunan Mestan Özcan Bey ile birlikte bu önemli yöresel ürünümüzü, Tekirdağ'ın adını Türkiye'ye duyuracak Tekirdağ köftesine coğrafi işaret almak ile alakalı çok yoğun çalışma başlattık. Bu çalışmalarda Namık Kemal Üniversitesi gıda bölümü ile de çalıştık. Proseslerini belirledik. Köftemizin yol haritasını, nereden geldiğini, geçmişi, tarihçesini belirledik. Coğrafi işaret almak için Türk Patent Enstitüsü'ne müracaatımızı yaptık. Yaklaşık 3 yıllık bir çalışma sonunda 19 Haziran 2020 tarihinde, enstitü başvuru ile alakalı askı sürecinin tamamlandığını, tescil ücretlerinin yatırılması gerektiği tarafımıza bildirildi. Bizler de hızlıca üzerimize düşen görevleri yerine getirdik. Önümüzdeki günlerde belgeleri alarak coğrafi işaretli köftemizin kurumumuz adına tescil ettirmiş olacağız. Bu başarıdan dolayı, yönetimim ve ilim adına ben çok mutluyum." 'LEZZETİN SIRRI TRAKYA'DA ÜRETİLEN DANALAR' Tekirdağ köftesinin lezzetinin sırrının Trakya'da yetişen danalar olduğunu belirten işletme sahibi Mestan Özcan, "Tekirdağ köftesini diğerlerinden ayıran en büyük özellik Trakya bölgesi danalarının kullanılmasıdır. Genelde döş bölümlerini kullanıyoruz ama but ve boyundan da aldığımız oluyor. Yağ oranı çok önemli bizim için. Tekirdağ köftesinin tabi ki üretimi ne kadar önemliyse de saklanması ve pişirilmesi de sunulması da çok önemlidir. Burada günlük olarak hazırlanıyor olması lazım köftenin. Taze köfteyi kaliteli bir mangal ateşinde pişirmek çok önem arz ediyor" şeklinde konuştu.'ATEŞİN DERECESİ ÖNEMLİ' Yıllardır Tekirdağ köftesi pişiren mangal ustası Ali Kurt ise özellikle Trakya'da yetişen hayvanların kalitesine dikkat çekerek, "Tekirdağ köftesinin sırrı Trakya bölgesinin hayvanları ile alakalı. Buradaki et yağ oranları denk olduğu için, fazla yağlı olmadığı için hayvanlardan daha güzel bir köfte çıkıyor. Ateşin derecesi ayarlı olması lazım, ateş çok yüksek olursa pişmez, az olursa da pişmez. Ayarlı ateş olursa köfte güzel çıkar. Yağlayarak mangala atılması daha güzel olur. 6 dakika içerisinde bir köfte çıkartabilirsiniz. 3-4 dakikada köfte, uygun bir pişme oranına ulaşmaz. Sürekli çevrilmesi gerekiyor ki her tarafı aynı oranda pişsin" diye konuştu. Köftenin lezzetini başka yerde bulamadığını ifade eden müşterilerden Soner Taylan da, "Köfte muhteşem. Öncelikle pişme oranı sululuğu on numara bir köfte olmuş. Tekirdağ köftesinin bir diğer özelliği 10 adet olması, doyurucu olması çok güzel. Piyazla da çok muhteşem gidiyor. Herkesi buraya, Tekirdağ köftesi yemeye davet ediyorum. Gerçekten Tekirdağ köftesi çok lezzetli, herkesin tatmasını isterim. Tekirdağ köftesinin mutlaka Tüm Türkiye'yi geçtim, tüm dünyaya tanıtılması gerekiyor" dedi. 

Tekirdağ köftesini çok beğendiğini söyleyen İsmail Özcan ise, "Tekirdağ köftesini çok güzel buldum. İyi pişirilmiş, çok lezzetli. Yanında piyaz ve ayran eşliğinde muhteşem gidiyor. Hayrabolu tatlısı, yemeğin ardından en sevdiğim lezzetlerden birisidir. Tekirdağ köftesini Tekirdağ'a gelip herkesin yemesini istiyorum ve davet ediyorum" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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