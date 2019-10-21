Coğrafi işaretli Simav kestanesinde erken hasat

21.10.2019 10:45

Kütahya'nın Simav ilçesinde, coğrafi işaretli kestane hasadının başladığı bildirildi. Simav Tarım ve Orman İlçe Müdürü Murat Tokdemir, dal kanserine dayanıklı kestane çeşitleriyle 50 dekarlık bir deneme bahçesinin kurulacağını belirtti. Tokdemir, "Coğrafi tescil başvurusunu yaptığımız lezzetli Simav kestanesinde hasat başladı. Yüzde 50 eğime sahip orman arazisinde kestane toplayan üreticilerimizin yanında yer alarak, 2020 yılı projelerimizle ilgili görüş alış verişinde bulunduk. Kestane ağacı dal kanseri ile ilgili çalışmalar için, çevre incelemesi fırsatımız oldu. Simav'da bu yıl, kestane rekoltesini bin 500 ton olarak bekliyoruz. Kestane ağacı dal kanserine dayanıklı türleri araştırarak 50 dekarlık bir arazide bahçe kurmayı planladık. Lezzetiyle meşhur Simav kestanesi, bu hafta sofralara geliyor" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA