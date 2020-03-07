Coğrafi işaretli "Seydiler kilimi" gelecek nesillere aktarılacak

07.03.2020 12:08 | Son Güncelleme: 07.03.2020 12:08

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde geleneksel tezgahlarda ince yün iplikle dokunan Seydiler kilimi, Yörük kültürünü simgeleyen ve farklı anlamlar taşıyan motifleriyle korunarak gelecek kuşaklara aktarılacak.

FTSO Başkanı Osman Çıralı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin değerlerini ortaya çıkarmak ve yaygınlaştırmak için mücadele ettiklerini belirtti.

Seydiler kiliminin coğrafi işaret almasından memnuniyet duyduklarını vurgulayan Çıralı, Seydiler kiliminin üretiminin artırılması amacıyla, Seydikemer Kaymakamlığı, belediye ve Halk Eğitim Merkezleri iş birliğinde kurslar açılacağını aktardı.

Kilimin yapımının çok güç olduğunu anlatan Çıralı, "Kilimin fiyatları boyutlarına göre değişiyor. Bir namaz kilimi geçen yıl 500 liraydı. Markalaşmadan sonra fiyatının da artacağını düşünüyoruz. Metrekaresinin 1000, 1500 liradan aşağı olmaması lazım." dedi.

"Bu iş iğneyle kuyu kazmak gibi"

Seydiler Mahallesi'nde yaşayan 71 yaşındaki Gülten Kuruyar, kilim dokumayı evlendikten sonra kayınvalidesinden öğrendiğini, geçimini dokuduğu kilimleri satarak sağladıklarını belirtti.

Kilim dokumayı beş kızına da öğrettiğini anlatan Kuruyar, "Kilimi yapmak çok zor. Tokmak kullanılmıyor, tamamen elle dokunuyor. Bu iş iğneyle kuyu kazmak gibi. Unutulmasın istiyoruz. Torunlarımız da dokusunlar, öğrensinler. İpin boyamasından dokumasına gelene dek çok uğraş gerektiren bir iş." diye konuştu.

- "Kilimi yaşatmak için var gücümüzle çalışacağız"

Ayşe Tarcan (69) da annesinden öğrendiği kilimi 50 yıldır dokuduğunu, bir namaz kilimini dokumanın yaklaşık 15 gün sürdüğünü anlattı.

Tarcan, "Daha büyük bir kilimi de iki kişi yaklaşık bir ayda dokur. Seydiler kilimi elle dokunur. Sadece çubuklarında tokmak kullanılır." ifadelerini kullandı.

Seydiler Muhtarı Mehmet Güven, amaçlarının unutulmaya yüz tutmuş Seydiler kilimini canlandırmak olduğunu söyledi.

Eskiden bu kilimlerin gelinlerin çeyizlerini süslediğini belirten Güven, "Kilim, cenazelerde ve düğünlerde olmazsa olmazlarımızdı. Seydiler kilimi yeni doğmuş bir çocuk gibi kimliğine kavuştu. Bu kilimi yaşatmak için var gücümüzle çalışacağız." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA