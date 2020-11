Coğrafi işaretli Ordu kivisinde hasat zamanı

ORDU'da kendine has aroması ve uzun süre depo ömrüyle rağbet gören coğrafi işaretli 'Ordu kivisi'nde hasada başlandı.

Türkiye'de Yalova'dan sonra en fazla kivi üretiminin gerçekleştirildiği Ordu'da, coğrafi işaretli kivinin hasadı başladı. Kentte Altınordu ilçesine bağlı Sağırlı Mahallesi'nde bahçeye giren üreticiler, imece usulüyle kivilerin hasadını gerçekleştiriyor. Tüccarlarca daha dalındayken satın alınan kiviler, toplandıktan sonra kentteki soğuk hava depolarına götürülerek buralarda muhafaza ediliyor. Kendine has aroması ve uzun süre depo ömrüyle, ortalama 8 bin ton rekolte beklenen Ordu kivisi, dalında yoğun talep görüyor.

'İMECE USÜLÜYLE TOPLANIYOR'Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar, hasadın tüm üreticilere hayırlar getirmesini temenni etti. Kivi hasadının imece usulü yapıldığı bilgisini veren Uzunlar, "Fındıktan sonra en fazla katma değer üreten, Ordu iline sıcak para getiren kivi hasadı başladı. Bundan sonra yaklaşık 10 gün içerisinde toplama işlemleri biter. Üretici arkadaşlarımıza bol kazançlar diliyorum. Günde 1 kişi 1 ton kivi topluyor. Fındık gibi toplanması zor bir ürün değil. Yaklaşık olarak bir bahçede 15 ton kivi olacağını varsayarsak 10 kişi 1 günde hasadı tamamlar. Şu anda bahçemizde 10 işçimiz var. İşçi dediklerimiz bizim buradaki komşularımız. Onlar geliyor, topluyor" dedi.

'PAZAR SIKINTIMIZ YOK'90 gram kivinin bu sene 6 liradan satılacağını ifade eden Uzunlar, "Bu sene yüzde 50 bir fiyat farkı oldu. Geçen sene 90 gramı 4 liraydı. Bu sene 6 lira. 10 tane kivi neredeyse 1 kilo geliyor. Hakikaten güzel bir para. Kivi bir kere dalında satılıyor. Pazar sıkıntımız yok. Bundan sonra da bir pazar sıkıntısının olacağını düşünmüyorum. Çünkü kivi her yerde üretilemez. 500 rakım geçildiğinde kivi olmaz. Kivinin önü o nedenle her zaman açıktır. Ordu iline en az kividen 30 milyon lira giriyor" diye konuştu.'KORONAVİRÜSE KARŞI HER GÜN İKİ KİLO TÜKETİLMELİ'Kivinin C vitamini deposu olduğunu kaydeden Uzunlar, "Koronavirüs salgınına karşı her gün iki kilo tüketilmesi lazım. 1 kivi 1 kilo narenciyeye eşdeğerdir. Kivi yiyen insanlar bağırsakları çalıştırdığını söylüyor. Hakikaten kivi, fındıktan sonra Ordu için bulunmaz bir velinimet" ifadelerinde bulundu.ÜRETİCİLER KİVİ TAVSİYE EDİYORKivi üreticilerinden Sevgi Ömür, imkanı olan herkesin kivi üretmesi tavsiyesinde bulunarak, "Bu mahalleye ilk kiviyi biz diktik. Kivi, fındıktan karlı. Fındık gibi zahmeti yok. Benim yardımcım olsa buradaki diğer bahçemi de kivi üretimine çevirebilirim. Yardımcım olsa yaparım ama imkanı olan herkesin kivi üretmesini öneriyorum" dedi.

Hüseyin Kahsoy ise, "Kivi çok güzel bir ürün. Gerçekten bütün millete, yapabilene üretimini tavsiye ederim. Fındıktan daha iyi bir ürün. Çünkü fındık 1 dönüm yerde 100 kilo oluyorsa, kivi 1 dönüme 2 ton ürün veriyor. Yüzde 90 fındığa göre karı var" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KIRLAK