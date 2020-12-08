Coğrafi işaretli Malatya kayısı çekirdeğinden 9 milyon dolarlık ihracat
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Coğrafi işaretli Malatya kayısı çekirdeğinden 9 milyon dolarlık ihracat

08.12.2020 10:59 | Son Güncelleme: 08.12.2020 11:10

Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin yapıldığı Malatya'da, coğrafi işaret tescil belgeli "Malatya kayısı çekirdeği"nden 11 ayda 3 bin 300 tonluk ihracat gerçekleştirilerek yaklaşık 9 milyon dolar gelir sağlandı.

Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin yapıldığı Malatya'da, coğrafi işaret tescil belgeli "Malatya kayısı çekirdeği"nden 11 ayda 3 bin 300 tonluk ihracat gerçekleştirilerek yaklaşık 9 milyon dolar gelir sağlandı.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine, dünya kuru kayısı üretiminde ve ihracatında Malatya'nın lider olduğunu anımsattı.

Özcan, kayısı çekirdeğinin içinin gıda olarak tüketildiğini, kabuğunun ise çeşitle sektörlerde farklı amaçlarla kullanıldığını belirtti.

Kayısı çekirdek kabuğunun kısmen yakacak olarak, kozmetik sanayisinde ve tank yüzeylerinde kullanıldığını son dönemde ise İnönü Üniversitesinin çalışmasıyla çekirdekten aktif karbon üretimi yapıldığını anlatan Özcan, bu çalışmalarla kayısı çekirdeğinin hem içini hem de kabuğunu ekonomiye kazandırdıklarını vurguladı.

Yıllık ortalama 6-7 bin ton çekirdek ihracatı yapılıyor

Kentte kuru kayısıdan ortalama 25 bin ton civarında kabuklu çekirdek, 8 bin ton da kayısı çekirdeği elde edildiğini dile getiren Özcan, "Son 5 yıla bakıldığında yıllık ortalama 6-7 bin ton çekirdek ihracatı gerçekleştiriyoruz. En önemli alıcıların başında İtalya geliyor ve yaklaşık 2 bin ton civarından İtalya'ya çekirdek ihracatı gerçekleştiriyoruz. 2019'da çekirdekten yaklaşık 18 milyon dolar gelir elde ettik." ifadelerini kullandı.

Kayısı çekirdeği ABD bademine karşı

Yılın 11 ayında yeni tip koronavirüse rağmen kayısı çekirdeği ihracatının devam ettiğini dile getiren Özcan, şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz dünya pandemiyle önemli bir mücadele veriyor, bu durum bizim kayısı çekirdeği ihracatına kısmen zarar verdi. Kayısı çekirdeğimizin en önemli muadillerinden biri ve rakibi ABD bademi. ABD bademindeki yüksek rekolteden dolayı badem fiyatlarında kısmen gerileme meydana gelince kayısı çekirdeğinde bu yılın 11 ayında 3 bin 300 tonluk ihracat gerçekleştirerek yaklaşık 9 milyon dolar gelir elde ettik."

Coğrafi işaretli Malatya kayısı çekirdeğinden 9 milyon dolarlık ihracat
Coğrafi işaretli Malatya kayısı çekirdeğinden 9 milyon dolarlık ihracat
Coğrafi işaretli Malatya kayısı çekirdeğinden 9 milyon dolarlık ihracat
Coğrafi işaretli Malatya kayısı çekirdeğinden 9 milyon dolarlık ihracat

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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