Coğrafi işaretli "Kaya Halısı" gelecek nesillere aktarılacak
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Coğrafi işaretli "Kaya Halısı" gelecek nesillere aktarılacak

Coğrafi işaretli 'Kaya Halısı' gelecek nesillere aktarılacak
Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Yörük kültürünün unutulmaya yüz tutmuş coğrafi işaretli dokuması Kaya Halısı'nın gelecek nesillere aktarılması için dokuma atölyesi açıldı.

Yörük kültürünün unutulmaya yüz tutmuş coğrafi işaretli dokuması Kaya Halısı'nın gelecek nesillere aktarılması için dokuma atölyesi açıldı.

Fethiye Belediyesi ile Likya Fethiye Kadın Girişimi Kooperatifi iş birliğinde hayata geçirilen Kaya Halısı Dokuma Atölyesi, Kayaköy Mahallesi'nde düzenlenen törenle hizmete girdi.

Unutulmaya yüz tutmuş Kaya Halısı'nın, atölyede yetişecek öğrenciler ile dokunacak ürünlerle gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, törende yaptığı konuşmada, atölyenin kültürel anlamda "çok büyük" öneme sahip olduğunu söyledi.

Karaca, yok olmaya yüz tutmuş Kaya Halısı'nın gelecek kuşaklara değerini daha da artarak taşınmasını hedeflediklerini dile getirdi.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı da belediye ile işbirliği içerisinde bölgenin yerel değerlerini ön plana çıkartmak, yöresel ürünlerin tarihi geçmişini ve kendine has özelliklerini belgelemek ve ekonomiye kazandırmak için mücadele verdiklerini kaydetti.

Atölyesinin açılışının ardından Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi'nde Kaya Halısı ile Fethiye Kilimi Sergisi vatandaşların beğenisine sunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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