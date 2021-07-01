Coğrafi işaretli Kale biberinde ilk hasat başladı
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Coğrafi işaretli Kale biberinde ilk hasat başladı

Coğrafi işaretli Kale biberinde ilk hasat başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

TSE tescilli coğrafi işarete sahip Kale biberinde ilk hasat başladı.

TSE tescilli coğrafi işarete sahip Kale biberinde ilk hasat başladı. Tat, koku ve aroma bakımından bölgenin en iyi biberleri olarak bilinen Kale biberi kışlık yiyecekler arasında yerini almaya hazırlanıyor.

Denizli'nin Kale ilçesinde yetiştirilen ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından 2008 yılında tescil ederek coğrafi işaret verilen Kale biberinde hasat başladı. İlçe genelinde herkesin yetiştirdiği ve her yıl hakkında festival düzenlenen Kale biberi, bir bir toplanmaya başlandı. Bölgedeki toprakların verimliliğinden kaynaklı olarak kendine has aromasıyla farklı bir tadı olan Kale biberi, yöre halkı tarafından tarlalardan toplanıp tek tek ipe geçirilerek evlerin balkonlarına ya da lokantalara asılıyor. Kale biberinden sos, salça, pul biber, toz biber, tarhanalık biber olmak üzere çeşit çeşit kışlık ürün elde ediliyor.

İlk hasatta üreticilerin yanında olan Kale Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç, kale biberinin özelliklerini sıraladı. Kale biberinin coğrafi işaret tescilli olduğunu hatırlatan Başkan Sağınç, "Tescilli Kale biberi gördüğünüz gibi sarımsı- yeşilimsi renkte olup, bol C vitamini deposudur. Etli bir biber, üç damarlı yapıya sahip olup, 2 damarının tatlı 1 damarının da acı olma özelliğine sahip. 2021 yılının ilk mahsulleri Kale Biberimizin üreticilerimiz için verimli ve bereketli olmasını diliyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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