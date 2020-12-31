Coğrafi işaretli "Edremit Yeşil Çizik Zeytini" raflarda yerini almaya başladı

Zeytin ve zeytinyağı üretiminde 10 milyonun üzerinde ağaç varlığıyla önemli bir yere sahip olan Edremit Körfezi'nde, coğrafi işarete sahip yeşil çizik zeytinin üretimine başlandı.

Zeytin ve zeytinyağı üretiminde 10 milyonun üzerinde ağaç varlığıyla önemli bir yere sahip olan Edremit Körfezi'nde, coğrafi işarete sahip yeşil çizik zeytinin üretimine başlandı.

Sezon başında ağaçlardan toplanan ve su dolu havuzlarda tuz atılarak bekletilerek acı tadından arındırılan yeşil çizik zeytinler, sofralara gelmek için raflarda yerini alıyor.

Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker, gazetecilere yaptığı açıklamada, Edremit Yeşil Çizik Zeytini'nin aranan bir çeşit olduğunu söyledi.

Yeşil zeytinin coğrafi işaretli bir ürün olduğunu anımsatan Diker, "Bu zeytini bu şekilde tüm tüketicinin beğenisine sunuyoruz. Tamamen yeşil çizik zeytinin yapılış şekli doğal fermente halindedir. Sudan çıkardığımız zamanda içerisine bir miktar limon tuzu, yine bir miktar tuz ve zeytinyağı koyularak ambalajlanır. Bu şekilde paketlenerek Türkiye genelinde ve Edremit'te satılır." diye konuştu.

Bölgeye gelenlerin mutlaka satın aldığı yeşil çizik zeytinlerin sofraları süslediğini dile getiren Diker, bu yıl 12-13 bin ton civarında üretimin olacağını tahmin ettiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik