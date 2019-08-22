Coğrafi işaretli Çubuk turşusu ATO'da el birliğiyle kuruldu

22.08.2019 12:51

ATO ve Çubuk Belediyesi, 2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi ile 14. Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali öncesinde tanıtım toplantısı gerçekleştirdi. Açılış konuşmalarının ardından coğrafi işaretli Çubuk turşusu kuruldu.



Ankara Ticaret Odası (ATO) 19-20-21 Eylül tarihlerinde gerçekleştireceği, 2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi ile Çubuk Belediyesinin 5-6-7-8 Eylül tarihlerinde gerçekleştireceği 14.Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali öncesinde, organizasyonlar hakkında bilgi vermek ve Çubuk Turşusu örneği ile coğrafi işaretli ürünler konusuna dikkat çekmek amacıyla bir toplantı düzenledi. Toplantının ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, ATO Başkanı Gürsel Baran, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve çok sayıda milletvekili turşu kurdu.



KKTC Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Kıbrıslı Türklerden saygı ve selam getirdiğini ifade ederek konuşmasına başladı. Amcaoğlu, "Bir Maliye Bakanı olarak yatırımın ne olduğunu, küçük ölçekli işletmelerin ülke genelinde böyle tescillendiği sürece yurt dışındaki kazanımlarımı devam ettirmek ve ülkenin temsiliyetini daha ileri taşımak noktasında ne anlama geldiğini bilen bir kişi olarak çok büyük bir önem arz ettiğini ifade etmek istiyorum. Bizler de izolasyonlar altında yaşayan ülkenin insanları olarak; tescilin ve kimliğin ne anlama geldiğini, ticari anlamda bir ürünün tescilini vererek o kültürün ve imal edilen ürünün dünyaya tanıtılarak ülkeye gelir anlamında ne kadar katkı sağladığını biliyor ve çok önemsiyoruz. Coğrafi işaretli ürünler zirvesindeki tescil hareketlerinin daha ilerilere taşınması ve aynı zamanda Çubuk Belediyesinin turşu festivalini çok önemli görüyorum. Üretim, insanoğlunun ailesinden sonra en kutsal varlığıdır. Bu konuda yapılan atılımlar ve ileriye doğru atılan adımlardan dolayı herkesi tebrik ediyorum" dedi.



ATO Başkanı Gürsel Baran, yöresel ürünler bakımından Türkiye'nin çok zengin bir ülke olduğunu belirterek, "81 ilimizin neredeyse tamamının kendine özgü ürünleri var. Türk Patent ve Marka Kurumu'nun envanterlerine göre, Türkiye'de Coğrafi İşaret alabilecek ürün sayısı 2 bin 500'e ulaşıyor. Ülkemizde Adana Kebabı'ndan, Adıyaman Besni Üzümü'ne, Afyon Kaymağı'dan, Bayat Türkmen Kilimi'ne, Bursa Kırkağaç Kavunu'na, Pervari Balı'ndan Safranbolu Safranı'na kadar toplam 436 coğrafi işaretli ürün mevcut. Çubuk ilçemizin eşsiz lezzeti 'Çubuk Turşusu' da bu ürünler arasında yer alıyor. Başvurusu yapılmış ve tescil almak için işlemleri süren yaklaşık 50 ürün bulunuyor. Hali hazırda Avrupa Birliği nezdinde 3 coğrafi işaretimiz tescilli olup 15 ürün için de başvuru yapılmış durumda ve işlemleri devam ediyor. ATO olarak coğrafi işaret konusunu çok önemsiyoruz. Coğrafi işaret, yöresel ürünlerimizin geleneksel özellik ve kalitelerinin korunarak gelecek nesillere aktarılmasını sağlıyor" ifadelerini kullandı.



Gürsel, ürünlerin marka değerinin ekonomik anlamda değer kazandırdığını söyleyerek, "Bugün dünyadaki 10 bin adet coğrafi işaret, yaklaşık 80 milyar avroluk bir pazara sahip. Sadece Fransa'nın 'Comte Peyniri' ve İtalya'nın 'Parmigiano Peyniri'nin dünya pazar payı yaklaşık 1,5 milyar avro civarındayken, Türkiye'nin toplamda 436 tescilli coğrafi işaretinin toplam pazar payı 1,5 milyar avroya denk geliyor. Zengin biyolojik çeşitliliği, geniş tarımsal toprakları ve kaliteli tarımsal ürün yelpazesine sahip olan Türkiye, aynı zamanda derin tarihi kökenlerinden gelen, gelişmiş bir mutfak kültürü ve otantik üretim biçimleri ile zengin bir yöresel üretim becerisine sahip. Az önce ifade ettiğim gibi, tescil alabilecek 2 bin 500 ürünümüz var ve tüm bu ürünlere marka değeri kazandırarak pazarlayabilmemiz durumunda yaklaşık 20 milyar avroluk bir pazar oluşturmak mümkün. Ankara'nın Türkiye'nin merkezinde yer alması ATO konuya verdiğimiz önem ve gayretlerimizle Ankara, Anadolu'nun coğrafi işaretli ürünlerinin dünyaya açılacağı bir kapı konumunda" dedi.



"Anadolu'dan Dünyaya" sloganıyla gerçekleştirilen 2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'nde konferans programları, eğitim kampları ve fuarın yer alacağını söyleyen Baran, "Yabancı ülkelerden alım heyetleri davet ettiğimiz zirvede, yerli üreticilerimizle alım heyetlerini bir araya getirerek ikili iş görüşmeleri gerçekleştireceğiz. Bu sayede ürünlerin ticarileşmesine imkan sağlamayı amaçlıyoruz. Üç gün sürecek zirve, katılımcılara coğrafi işaretler alanında daha fazla bilgi ve deneyim edinme, son gelişmeleri anlama, network ve ticari ilişkiler geliştirme gibi çok yönü avantajlar sağlayacak. Coğrafi işaretler, ürünlerin tanıtımı, korunması, ekonomik kazanç elde edilmesinin yanı sıra, kırsal topluluklar için kültürel ve ticari anlamda yeniden doğuş anlamına geliyor. Bugün burada Çubuk Belediyesi ile ortak etkinlik gerçekleştirmekteki amacımız da ortak. Çubuk Belediyemiz, 14. kez Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali'ne imza atıyor. Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere yabancı konukların geldiği festival, ilçemiz için de ilimiz için de hem sosyal hem kültürel hem de ekonomik getiri sağlayan önemli bir faaliyet. Çubuk turşumuz coğrafi işaret tescili almış bir ürün. Çubuk ilçemiz, bir diğer tescilli ürün Agat taşı ile önemli ekonomik kaynağa sahip. Ankara'mızın çok önemli yerel ürünleri var" şeklinde konuştu.



Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, turşu festivaliyle ilgili, "Dünyanın tek turşu festivali Çubuk'ta sloganıyla 2005 yılında yapılmaya başlanılan ve artık geleneksel hale gelen ve ilçemizle özdeşleşen festivalimizin bu yıl 14'üncüsünü düzenleyeceğiz. Festival, ilçemize öz lezzeti, tadı bulunan ve Coğrafi İşaret Belgesi olan Çubuk Turşusunun tanıtım, satış ve kapasite artırımına çok faydası bulunduğu gibi ilçemizin de hem yurt genelinde hem de yurt dışında tanınmasına ve bilinmesine büyük faydası olmuştur. Öncelikle Başkentin 2 tane Coğrafi İşaret Belgesine sahip tek ilçesi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. İnşallah bu sayıyı artıracağız. 5-8 Eylül 2019 tarihinde düzenleyeceğimiz 14'üncü Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivalimizin ana teması, Coğrafi İşaret Belgesine sahip ürünlerimizden Çubuk Turşumuz ve Çubuk Agat Taşımız olacak. Dört gün sürecek festivalimiz 5 Eylül Perşembe günü saat 17.00'de çok renkli bir kortej yürüyüşü ile başlayacak" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA