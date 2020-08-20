Coğrafi işaretli Ardahan balında verim düşüklüğü
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Coğrafi işaretli Ardahan balında verim düşüklüğü

DÜNYADAKİ 4 ana arı ırkından biri olan Kafkas arısının ana vatanı Ardahan'da, çiçek balı hasadı başladı.

Coğrafi işaretli Ardahan balında verim düşüklüğü
20.08.2020 09:43 | Son Güncelleme: 20.08.2020 09:47

DÜNYADAKİ 4 ana arı ırkından biri olan Kafkas arısının ana vatanı Ardahan'da, çiçek balı hasadı başladı. Türkiye'nin tek coğrafi işaretli balı olma özelliğine sahip Ardahan balında, bu yıl hava şartlarına bağlı olarak verim düşük olunca üreticiler de hayal kırıklığı yaşadı. 

Kafkas arısının ana vatanı Ardahan'da, çiçek balı hasadı başladı. Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu, Ardahan'da bal hasadının 1 haftadır devam ettiğini ancak olumsuz hava şartları nedeniyle bu yıl verimin önceki yıla oranla yaklaşık yüzde 80 düşük olduğunu söyledi. Mayıs ve haziran aylarındaki olumsuz hava şartları nedeniyle nektar için kovandan çıkan işçi arıların kovana dönemediğini, bu yüzden bal akışının sağlanamadığını aktaran Evliyaoğlu, şunları söyledi:

"2020 bal hasadı yaklaşık 1 haftadır başladı. Maalesef 2020 yılı hasadımız çok zayıf. Bu da hava şartlarından kaynaklanmaktadır. Arıları Artvin'de kışlatıp, mayıs ve haziran ayında Ardahan'a getirdik. Ardahan'ın rakımı yüksek olduğu için hava şartları soğuk geçti ve sıcak iklimden gelen arı soğuktan etkilenerek, rüzgar ve aşırı yağışların etkisiyle kovana dönemedi. Buna bağlı olarak işçi arı mevcudunun azlığından dolayı bal sezonumuz çok zayıf geçti. Geçtiğimiz yıla nazaran yüzde 80'lik düşüş görülmektedir. Geçen yıl 750 üyemizle 45 bini aşkın kovan sayımızla 600 tona yakın bal alımı yapılmıştı. Bu yıl ise kovan başına 2 kilogram bal düşmektedir. 45 bin kovandan 85 tona yakın bal alımı beklenmektedir. Bunda kimsenin suçu yok, tamamen iklim şartlarından kaynaklıdır. Verim düşük olduğu için üreticilerimiz üzgün. Bu yıl verim az olduğu için coğrafi işaretli bal paketlenmeyecek. Üreticilerimizin en fazla alacağı bal 400 kilogramdır. Bu yıl fiyatı 100 TL olarak belirledik ama kendi müşterilerimizin ihtiyacını nasıl karşılayacağımızı bilemiyoruz."'KAFKAS ARISI DÜNYADAKİ 4 ANA IRKTAN BİRİ'Ardahan balı ve Kafkas arısının özelliğinden bahseden Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Evliyaoğlu, "Ardahan balını değerli kılan yüksek rakım, doğanın kirli olmaması, çiçek bolluğu ve Kafkas arısıdır. Kafkas arısının dili uzun olduğu için bitkilerin en derin küpüne kadar iner. Kafkas arısı dünyadaki 4 ana ırktan biridir. Ardahan ve Artvin illerinde bulunur. Hortum ve kanat uzunluğuyla tanınan bir arıdır. Balı erken toplar. Ballı bitkilerin en derin tüplerine hortumunu indirebiliyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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