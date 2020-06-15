Coğrafi işaretler mercek altına alınıyor Uzmanlar, pandemi ile önemi artan yerel ürünler ve coğrafi işaretlerle ilgili Türkiye'deki son gelişmeleri online olarak yarın düzenlenecek panelde değerlendirecek.

Uzmanlar, pandemi ile önemi artan yerel ürünler ve coğrafi işaretlerle ilgili Türkiye'deki son gelişmeleri online olarak yarın düzenlenecek panelde değerlendirecek.

Adres Patent'in ev sahipliğinde, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 16 Haziran Salı günü saat 14.30 ile 16.30 arasında "Coğrafi İşaretlerde Neler Oluyor" konulu online panel düzenlenecek. Panelde uzmanlar, pandemi ile önemi bir kat daha artan yerel ürünler ve coğrafi işaretlerle ilgili Türkiye'deki gelişmeleri değerlendirecek.

Yücita Başkanı Prof Dr. Yavuz Tekelioğlu moderatörlüğünde gerçekleşecek panelde, alanında önemli isimler de konuşma yapacak. Tarım ve Orman Bakanlığı'nı temsilen toplantının açılış konuşmasını yapacak olan TİGEM Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ayşe Ayşin Işıkgece, bakanlığının coğrafi İşaretler konusundaki yaklaşım ve vizyonu ile yöneticiliğini yaptığı TİGEM'in tescile aday yerli hayvan ırkları ve ata tohumları konusundaki çalışma ve hedeflerini paylaşacak.

İdeal coğrafi işaret sistemine dair öneriler sunulacak

YÜcİTA Yürütme Kurulu üyesi, Akdeniz Üniversitesi Ekonomi Bölümü Başkanı Prof Dr. Selim Çağatay, Metro Toptancı Market Meyve Sebze Kategori Müdürü Birol Ulaşan, Erdek Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı F. Özlem Sarı, İzmir Ticaret Borsası Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Pınar Nacak, Peynir Araştırmacısı ve Yazarlar Berrin Bal - Neşe Biber, Adres Patent Pazarlama Müdürü Derya Kılıç Türkiye'de ideal bir coğrafi işaret sisteminin oturtulması tespit ve öneriler sunacaklar.

Panel, 25 yıllık bir coğrafi işaretler deneyimi olan Türkiye de "3.Orman ve Tarım Şurası"nın coğrafi işaretlerle ilgili kararlarının ışığında gelinen aşama ve bu aşama sonrası atılması gereken adımlar konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA