Coğrafi işareti alınan ehram Aziziye'ye emanet Erzurum'un Aziziye ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan 'Aziziye El Sanatları Üretim İşletmesi'nde kadınlar kendi elleriyle tezgahlarda ehram örüyor.

Erzurum'un Aziziye ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan 'Aziziye El Sanatları Üretim İşletmesi'nde kadınlar kendi elleriyle tezgahlarda ehram örüyor.

Erzurum yöresine özel bir kıyafet olan ehram, kadınların koyun yününden bin bir emek verilerek üretiliyor. Koyun yününden yapılan ehram ilk olarak temizlik aşamalarından geçiyor. Daha sonra işletmeye getirilen yünler ilk olarak kurutuluyor. Son olarak ise çuvallanıp tezgahlara getiriliyor. Tezgahlarda işlenen yünler farklı çeşitlerde dikilerek ehram haline getiriliyor.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, kadınların çalıştığı üretim işletmesinde incelemelerde bulundu. Aziziye Belediyesi olarak özellikle eksikliği hissedilen istihdamın artırılmasına yönelik projeler geliştirdiklerini belirten Başkan Orhan, "Ehram dokuma kumaşının coğrafi işaret belgesini Aziziye Belediyesi olarak aldık. Ehram Erzurum'a özgü bir kumaştır. Yünler Erzurum'da yetişen koyunların yünlerinden alınıyor. Yünler ipe dönüştürülüp ehram olarak dokunuyor. Ehram sadece kadınların örtü olarak kullanıldığı bir kumaştı. Yeni katma değerli ürünler sağladık. Atkı, kravat, ceket yapıyoruz. Amacımız hem ehramın tüm Türkiye'de uluslar arası mecrada tanıtımını yapmak. Kadayıf dolmamız, cağ kebabımız varsa ehram da bizimdir. Aziziye Belediyesi olarak sahip çıkıyoruz. Hem istihdam üretiyoruz, hem de kadınlarımız aile bütçelerine katkı sağlıyorlar" dedi.

Cazibesi son yıllarda artış gösteren ehramı yaygınlaştırıp istihdam ve ekonomiye katkı sağlamayı düşündüklerini de anlatan Başkan Orhan, yerel yönetimler olarak kültürün ve ekonominin gelişmesi anlamında çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Yeni üretim tesisleri ve yeni istihdamlar hedeflediklerini söyleyen Başkan Orhan, "El Sanatları Üretim İşletmemiz ekonomiye katkı sunmaya başladı. Coğrafi işaretini aldığımız ehram kumaşından üretilen birçok ürün piyasada yerini aldı" diye konuştu.

El sanatları eğitmeni Hülya Saltuklu ise "Yünleri taraklarda taradıktan sonra teşilerle bükerek ip haline dönüştürüyoruz. Ehramlardan günün modasına uygun ihtiyaca talebe göre değişik alanda değerlendiriyoruz. Kadın erkek giyimleri, ev dekorasyonları olarak değerlendiriliyor. Desenine, ebadına göre ehramlar piyasada 500 TL'den başlıyor" diye konuştu - ERZURUM

Kaynak: İHA