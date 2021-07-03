Coğrafi işaret tescilli baston ekmeğinin yeşil çay pudralısı yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Coğrafi işaret tescilli baston ekmeğinin yeşil çay pudralısı yapıldı

Coğrafi işaret tescilli baston ekmeğinin yeşil çay pudralısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Güncel

Rize'de sofraların vazgeçilmezi olan ve coğrafi işaret tescili alan baston ekmeği, antioksidan özelliğiyle bilinen yeşil çay pudrasıyla hazırlanıyor.

Rize'de sofraların vazgeçilmezi olan ve coğrafi işaret tescili alan baston ekmeği, antioksidan özelliğiyle bilinen yeşil çay pudrasıyla hazırlanıyor.

Rize Fırıncılar Odası Başkanı Refik Kumbasar, AA muhabirine, baston ekmeğinin asırlardır illerinde yapıldığını anlattı.

Rize Belediyesi ve Fırıncılar Odasının katkılarıyla baston ekmeğinin coğrafi işaret aldığını anımsatan Kumbasar, bu ürünün tanıtımını yaptıklarını söyledi.

Kumbasar, "İçerisindeki yeşil çay pudrası karışımı, ekmeği daha da güzelleştiriyor. Baston ekmeğimizin lezzeti farklı ve şehre gelenlerin çoğu tercih ediyor. Rize'den ayrılırken hediyelik olarak götürenler oluyor. Bunun bilinciyle ekmeği zenginleştirme çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Kovid-19 salgını sürecinde sağlıklı beslenmenin öneminin arttığına dikkati çeken Kumbasar, "Yeşil çay pudrasının önemini biliyoruz. Baston ekmeğiyle birleştirdiğimiz, hijyene dikkat ettiğimiz zaman çok daha özel bir ürün ortaya çıkmış oluyor." diye konuştu.

"Salgın dönemi ekmeğin itibarını iade etti"

Tohum Platformu kurucusu Mine Ataman da fırıncılığın Rizelilere dededen kalan miras olduğunu, bunu geleceğe taşımak için ekmeğe sağlıklı dokunuşlar yapıldığını belirtti.

İnsan sağlığı için antioksidanların çok değerli olduğuna işaret eden Ataman, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim coğrafi işaretli baston ekmeğimiz var. Çok kıymetli. Artık daha da sağlıklı. Özel olarak yeşil çay pudralısını ürettik. Antioksidan düzeyi çok yüksek polifenoller taşıyor. Cildi güzelleştiriyor, sindirim sistemini düzenliyor. Bu anlamda Rize'nin gururu coğrafi işaretli baston ekmeğinin bütün Türkiye'ye gideceğini düşünüyoruz. Dedelerimizden aldığımız fırıncılık mesleğini inovatif çalışmalarla geleceğe taşıyoruz. Memleketimizin değerlerine sahip çıkıyoruz."

Ataman, "Salgın dönemi ekmeğin itibarını iade etti. Çünkü herkes artık evinde ekmek yapıyor. 'Ekmeklerimizi daha sağlıklı hale nasıl getirebiliriz? Türkiye'den dünyaya, ana vatanından ekmeği alıp nasıl Avrupa'ya ihraç edebiliriz?' Artık onu düşünmeliyiz." şeklinde konuştu.

Yeşil çay pudralı ekmeğin yapımını anlatan Ataman, şunları kaydetti:

"Aslında 1 kilo una bir çay kaşığı yeşil çay pudrası kullandığınız zaman onun bir dilimiyle bir öğün için gerekli antioksidanlar, polifenoller, bunların hepsini vücudunuza almış oluyorsunuz. Yeşil çay pudrası pek çok yerde satışta. Özellikle ÇAYKUR tarafından organik Hemşin havzasındaki çayla, yeşil çay pudrası üretiliyor. Yeşil çayın yanında siyah çay pudrası var. Evde yaptıkları ekşi mayalı ekmeğin hamuruna son aşamada bir çay kaşığı ekledikleri zaman hem sağlıklı hem lezzetli bir ekmek yapabilirler."

Coğrafi işaret tescilli baston ekmeğinin yeşil çay pudralısı yapıldı
Coğrafi işaret tescilli baston ekmeğinin yeşil çay pudralısı yapıldı
Coğrafi işaret tescilli baston ekmeğinin yeşil çay pudralısı yapıldı
Coğrafi işaret tescilli baston ekmeğinin yeşil çay pudralısı yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

İçişleri Sözcüsü Çataklı: '(Brezilya'da teslim olan Mehmet Aydın) Arkadaşlarımız aldılar, getirecek uçak sabah 09.50'de hareket etti.
İçişleri Sözcüsü Çataklı: "(Brezilya'da teslim olan Mehmet Aydın) Arkadaşlarımız aldılar, getirecek uçak sabah 09.50'de hareket etti.
LGS birincisi Tuba: Pandemide evde kalmak bana katkı sağladı
LGS birincisi Tuba: Pandemide evde kalmak bana katkı sağladı
Türkiye'den ABD Dışişleri Bakanlığının İnsan Ticareti Raporu'ndaki asılsız ithamlara tepki Açıklaması
Türkiye'den ABD Dışişleri Bakanlığının İnsan Ticareti Raporu'ndaki asılsız ithamlara tepki Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Hulusi Akar Fahrettin Koca Binali Yıldırım Numan Kurtulmuş
Magazin Müge Anlı Şevval Şahin Ece Çeşmioğlu Yiğit Marcus Aral
Spor Erol Bulut Burak Elmas Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Coğrafi işaret tescilli baston ekmeğinin yeşil çay pudralısı yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 13:06:48. #1.16#

title