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Coğrafi işaret tescilli Amasya misket elmasında hasat zamanı

AA / Cihan Okur - Haberler | Ekonomi
Coğrafi işaret tescilli Amasya misket elmasında hasat zamanı

Amasya'da, coğrafi işaret tescilli misket elmasının hasadına başlandı.

AMASYA (AA) - Amasya'da, coğrafi işaret tescilli misket elmasının hasadına başlandı.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, hasadın başlaması dolayısıyla Suluova ilçesinde bir elma bahçesinde düzenlenen törende, Amasya'da 2020 yılında 9 bin tondan fazla misket elması yetiştirildiğini söyledi.

Bu yıl elma veriminde yaklaşık yüzde 36 artış beklendiğini belirten Masatlı, "2021 yılında yaklaşık yüzde 36 artışla 12 bin tonlara ulaşmayı hedefliyoruz. Türkiye'de Amasya elmamız üretimde 3'üncü sıradadır. Bizler için en önemli şey, çiftimizin en iyi geliri elde etmesidir. Amasya yöremiz elma ile anılıyor. Coğrafi işaretin yan sıra kendine özgü tadı ve kokusuyla ülkemiz genelinde haklı bir ün edinen Amasya elması üretimi bu topraklarda binlerce yıldır devam etmektedir." dedi.

Yavru köyünde 2013 yılında kaçak kazıda bulunan ve kurtarma kazısı ile ortaya çıkarılan, halen Amasya Müzesi'nde sergilenen 1800 yıllık elma ağacı motifli mozaiğe işaret eden Vali Masatlı, "Elma mozaiği elmanın bu topraklar için taşıdığı önemi bir kez daha gözler önüne sermiştir. Biz de tarihsel mirasımız olan bu ürünün üretimini artırmak ve üreticilerimizin ekonomik şartlarını iyileştirmek için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

Hasat törenine, AK Parti Amasya Milletvekili Levent Karahocagil, Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, protokol üyeleri ve elma üreticileri katıldı.

AA / Cihan Okur - Ekonomi Haberleri
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