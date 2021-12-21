Coğrafi işaret tescil belgesini güveç ustalarına takdim etti

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Gediz İlçesinde Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak'ın girişimleri sonucu Gediz Güveci, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret belgesi ve mahreç işareti almaya hak kazandı.

Güveciyle ünlü Gediz'in güveç ustalarının katkılarıyla alınan coğrafi işaret belgesini Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, başkanlık makamında düzenlenen törenle esnaflara Gediz Güveci Coğrafi İşaret Tescil Belgesini takdim etti.

Coğrafi İşaret Tescil Belgesi takdim törenine Belediye Başkan Yardımcısı Şule Bilgili ve Meclis Üyesi Sait Aydemir eşlik etti.

Kültür ve tarih kenti olan bölgenin en önemli termal ve kayak turizm merkezini içerisinde barından Gediz için önemli bir atılım olduğunu belirten Başkan Akçadurak; "Gediz Güvecimiz bölgemizin önemli değerlerinden bir tanesidir. Güveç ustalarımızın katkılarıyla böyle değerli bir ürünümüzü coğrafi işaret tescil belgesi mahreç işaretiyle taçlandırdık. İlçemizin meşhur tatlarını güvence altına alarak, ticari anlamda ilçemize katkı sağlanması amaçladık" şeklinde konuştu. - KÜTAHYA