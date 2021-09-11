'Coğrafi işaret belgeli' yer fıstığından 63 bin ton rekolte bekleniyor - Haberler Ekonomi
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"Coğrafi işaret belgeli" yer fıstığından 63 bin ton rekolte bekleniyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de yer fıstığı üretiminde ikinci sırada yer alan Osmaniye'de "Coğrafi işaret belgeli" yer fıstığının hasadı başladı.

Türkiye'de yer fıstığı üretiminde ikinci sırada yer alan Osmaniye'de "Coğrafi işaret belgeli" yer fıstığının hasadı başladı. Geçen yıla göre bu yıl fıstık ekim alanında yüzde 10 civarında artış olduğunu kaydeden Tarım ve Orman İl Müdürü Recep Bulut, bu yıl yer fıstığından 63 bin ton rekolte beklendiğini söyledi.

"Osmaniye yer fıstığı" olarak coğrafi işaret alan ayrıca tescilinin de bulunduğu yer fıstığı hasadı Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen programla Cevdetiye Beldesi'nde başladı. Geçen yıl 150 bin dönüm arazi üzerine ekimi yapılan yer fıstığından yaklaşık 53 bin ton ürün alınırken bu yıl ekim alanı yüzde 10 civarında artan yer fıstığından 63 bin ton rekolte bekleniyor.

Yer fıstığında bu yıl hem ekim alanında hem de üretim miktarında artış yaşandığını ifade eden Tarım ve Orman İl Müdürü Recep Bulut, "Osmaniye Türkiye geneli Adana'dan sonra ekim ve ürün miktarı olarak fıstık üretiminde ikinci sıradadır. 2020 yılı TÜİK verilerine göre 150 bin dönüme yakın araziden 53 bin ton ürün elde ettik. 2021 yılında ekim alanlarımızda yüzde 10 civarında bir artış görünmektedir. 165 bin dönümün üzerinde ekim alanı bulunmaktadır. Bu yıl inşallah 63 bin tonun üzerinde rekolte beklemekteyiz. Dekara ortalama 380 kilogram verim beklemekteyiz. Yer fıstığı Osmaniye'de özellikle ihracatı önemli bir gelir kaynağıdır. Pazarlamayla ilgili Osmaniye'de 350 adet işletme bulunmaktadır. Buradan yaklaşık 3 bin 500 ailemiz gelir kazanmaktadır. Yer fıstığı hasadı Osmaniye'miz için hayırlı olsun" diye konuştu. - OSMANİYE

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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Haber: 'Coğrafi işaret belgeli' yer fıstığından 63 bin ton rekolte bekleniyor - Haberler Ekonomi
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