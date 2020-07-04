Coğrafi işaret belgeli etsiz çiğ köfteye farklı sunum Adıyaman'da bir etsiz çiğ köfte salonu işletmecisi, kentin coğrafi işaret belgeli lezzetine farklı sunumuyla renk katarken, Türk Patent ve Marka Kurumundan da tasarım tescil belgesi aldı.

Adıyaman'da bir etsiz çiğ köfte salonu işletmecisi, kentin coğrafi işaret belgeli lezzetine farklı sunumuyla renk katarken, Türk Patent ve Marka Kurumundan da tasarım tescil belgesi aldı.

Adıyaman denince ilk akla gelen lezzetlerden biri olan, köftelik bulgur, pul biber, çeşitli baharatlar, sarımsak, soğan ve yeşilliklerin yoğrulmasıyla hazırlanan etsiz çiğ köfte, marul, limon, salatalık ve ayranla tüketiliyor.

Coğrafi işaret belgesi alarak da kentle özdeşleşen etsiz çiğ köfte, farklı sunumlarla da tüketicilerin beğenesine sunuluyor.

Adıyaman'da bir çiğ köfte salonu işletmecisi de iki farklı sunumuyla Türk Patent ve Marka Kurumundan tasarım tescil belgesi aldı.

İşletme sahibi Kenan Leblebici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adıyaman ve Şanlıurfa arasında çiğ köfte konusunda tatlı bir rekabet olduğunu söyledi.

Adıyaman'ın etsiz çiğ köfte alanında Türkiye'de bir pazar oluşturduğunu ifade eden Leblebici, bu pazarı farklı sunumlarla da zenginleştirmek istediklerini dile getirdi.

Leblebici, çiğ köftenin her işletmede farklı şekillerle beğeniye sunulduğunu anlatarak, "Benim işletmemde 40'a yakın kendime özel sunumum var. Müşterilerimize sunduk ve hepsi beğeniyorlar. 'Fetih 1453' ile 'Pestil' ismini verdiğim iki sunum şeklimi ise Türk Patent ve Marka Kurumundan tescillettim." dedi.

"Farklı sunumlardaki amacımız yeni nesle çiğ köfteyi sevdirmek." diyen Leblebici, müşterilerin de sunumu beğeniyle karşıladığını söyledi.

Her iki sunumda da çiğ köftenin lavaşa sarıldıktan sonra özel sosla marul içerisinde servis edildiğini aktaran Leblebici, birinin gramaj olarak daha fazla olması nedeniyle doyurucu olduğunu, diğerinin de atıştırmalık olarak tüketildiğini ifade etti.

Müşterilerden Batuhan Elverir de çiğ köfteyi çok sevdiğini ve farklı sunumların da hoşuna gittiğini söyledi.

Kaynak: AA