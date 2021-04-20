Coğrafi işaret alan Velimeşe Bozası Ergene'nin tanıtımına katkı sağladı

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, coğrafi işaret alan "Velimeşe Bozası"nın ilçenin tanıtımına katkı sunduğunu bildirdi.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, coğrafi işaret alan "Velimeşe Bozası"nın ilçenin tanıtımına katkı sunduğunu bildirdi.

Yüksel, yaptığı açıklamada, Velimeşe Bozası'nın coğrafi işaret almasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Bozanın, ülkenin milli içecekleri arasında yer aldığını belirten Yüksel, "1877- 1878 Rus Harbi sonrasında atalarımız bu kültürü Velimeşe'mize getirmişler. O günden bugüne bozamız üretiliyor. Boza A, B, C ve E vitaminlerini barındıran, sindirim sistemini kolaylaştıran bir üründür. TÜBİTAK araştırmalarına göre kolera hastalarına iyi geldiği bilinmektedir. Sindirimi kolaylaştırır, bağırsak, kolon, mide kanserini önlemede yararlı bir üründür. Tamamen vitamin deposudur." ifadelerini kullandı.

Yüksel, boza kültürünü bölgeye Üzeyir Çavuş, daha sonra oğlu Topal Hafız, boza ustaları Kadir Seçmen, Kamil Bozdağ, Mustafa Uzun ve Ahmet Öney'in getirdiğini bildirdi.

Coğrafi işaret alan "Velimeşe Bozası"nın ilçenin tanıtımına katkı sunduğunu bildiren Yüksel, bunun turizme de olumlu yansıyacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel