Coğrafi Bilgi Sistemleri Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında ilk toplantısını...
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Coğrafi Bilgi Sistemleri Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında ilk toplantısını...

Coğrafi Bilgi Sistemleri Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında ilk toplantısını yapacak Coğrafi Bilgi Sistemleri Kurulu, ilk toplantısını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yapacak.

10.06.2020 18:19 | Son Güncelleme: 10.06.2020 18:28

Coğrafi Bilgi Sistemleri Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında ilk toplantısını yapacak

ANKARA - Coğrafi Bilgi Sistemleri Kurulu, ilk toplantısını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yapacak.

Coğrafi Bilgi Sistemleri Kurulu, yarın 11.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ilk toplantısını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yapacak. Toplantıda, enerji, ulaşım, altyapı, çevre, sağlık, kent güvenliği gibi alanlarda teknolojik uygulamalar ele alınacak.

Öte yandan, kurumsal olarak kullanılan coğrafi bilgi sistemleri, bireysel olarak vatandaşın da kullanabileceği bir yapıya dönüştürülmesi hedefleniyor.

Coğrafi Bilgi Sistemleri Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında ilk toplantısını...

Kaynak: İHA

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