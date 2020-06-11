Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu ilk toplantısını yaptı
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Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu ilk toplantısını yaptı

Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu ilk toplantısını yaptı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Coğrafi bilgi altyapımızı bireysel kullanıma açarak, günlük yaşamı herkes için kolaylaştıracak bir süreci başlatıyoruz.

11.06.2020 17:04 | Son Güncelleme: 11.06.2020 17:11

Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu ilk toplantısını yaptı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:

"Coğrafi bilgi altyapımızı bireysel kullanıma açarak, günlük yaşamı herkes için kolaylaştıracak bir süreci başlatıyoruz. Toprağımızın bilgisini yine topraklarımız için, milletimiz için kullanacağız"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Coğrafi bilgi altyapımızı bireysel kullanıma açarak, günlük yaşamı herkes için kolaylaştıracak bir süreci başlatıyoruz. Toprağımızın bilgisini yine topraklarımız için, milletimiz için kullanacağız" dedi.

Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu ilk toplantısını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılan toplantının açılışında konuşan Fuat Oktay, milli teknoloji hamlesi ve Dijital Türkiye Platformunda sağlanan başarıların yanına yeni bir atılım daha eklediklerini belirterek, "Covid-19 salgınının etkileriyle dijital teknolojilerin önemini daha iyi anladığımız bugünlerde ülkemizi yeni sürecin önde gelen aktörlerinden biri haline getirecek Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu için bugün bir milattır" açıklamasında bulundu.

"Coğrafi bilgi altyapımızı bireysel kullanıma açarak, günlük yaşamı herkes için kolaylaştıracak bir süreci başlatıyoruz. Toprağımızın bilgisini yine topraklarımız için, milletimiz için kullanacağız" ifadelerini kullanan Fuat Oktay, coğrafi bilginin, uydu görüntüleri ile zenginleştirilmiş interaktif şehir haritalarını, parsel ve binalara ait verileri, tarım ve doğal kaynak potansiyelini; enerji kaynakları ve madenler gibi yer altı zenginliklerini; kısaca toprağı ve toprağın üzerindeki her türlü mekansal veriyi içerdiğini söyledi.

Coğrafi veri teknolojilerinin hem kamu kurumlarının, hem özel sektörün hem de vatandaşların, bireylerin hayatlarını kolaylaştıran imkanlar sunduğunun altını çizen Oktay, "Bu imkanlardan yararlanarak vatandaşlarımız şehirlerimizde, mahallemizde hangi kamu yatırımının planlanmakta olduğunu veya yaşadığı haneye ilişkin sel, heyelan, deprem gibi afet riski olup olmadığını gerçek verilerle ve görsel ortamdan anında izleyebilecek; enerji, turizm ve sanayi gibi yatırım potansiyeline sahip bir yerde yaşayıp yaşamadığı gibi birçok sorunun cevabına ilişkin gerçek verilere erişim sağlayabileceğimiz bir sistem inşa ediyoruz. Tüm bu verilerin entegre bir şekilde toplanması, veri madenciliği gibi tekniklerle işlenmesi ve ilgili kurumlarımızın, özel sektörün ve vatandaşlarımızın hizmetine sunulmasını sağlıyoruz. Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu bizlere ayak bastığımız toprağın hangi tarım ürünü için elverişli bir yapıya sahip olduğundan, tarihi özelliklerine; yeşil alan ve donatı ihtiyaçlarına kadar bilgiyi kolaylıkla takip etme imkanı verecek. Platform aynı zamanda insansız hava araçları başta olmak üzere savunma sanayi alanında yakalamış olduğumuz başarıyı daha da güçlendirmiş olacak. Diğer taraftan şehir içi ulaşım çözümleri ve çevre kirliliğinin önlenmesi gibi alanlarda akıllı şehirler için akıllı çözümler sunacak" diye konuştu.

Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu altyapısının, otonom araçların yönlendirilmesi, trafik ve otopark sorunlarının çözümü; denizlerin, kıyıların ve ormanların korunması gibi alanlarda da destek sağlayacağını belirten Oktay, "Aynı zamanda 450 milyar dolarlık hacme ulaşmış 'Büyük Veri' ekonomisi ve endüstrisinde ülkemiz de yerini almış olacak. Hem bu pastayı büyütecek hem de bu pastadan pay alacağız" şeklinde konuştu.

Bu senenin sonunda altyapı, ulaşım, insan sağlığı, çevre, enerji kaynakları, toprak, tarım ve meteoroloji gibi alanlarda kamu kurumlarınca üretilen; tamamı 32 temadan oluşan Türkiye'ye ait tüm verilerin ortak bir dil ve standarda kavuşmuş olacağını belirten Fuat Oktay, "Bu şekilde ülkemize ait tüm coğrafi bilgiler tek bir noktadan sunulmuş olacaktır. Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu'nun sağlayacağı 'konuma dayalı verinin etkin yönetimi' bürokrasinin azaltılması, şeffaflık ile zaman ve maliyet tasarrufunu beraberinde getirecektir. Bu süreçte veri güvenliğine özellikle önem verdiğimizi vurgulamak isterim. Milli coğrafi bilgi sistemi yazılımı Atlas'ı, yine milli siber güvenlik altyapımız ile zenginleştirerek koruyacak ve Dijital Türkiye Platformu ile tam entegre hale getireceğiz. Böylece 83 milyon vatandaşımız, coğrafi bilgiyi günlük hayatında tek tıkla kullanabilir hale gelecek. Büyük veriye, evinizde otururken gezebileceğiniz bir dünyaya, gerçek zamanlı simülasyonlara ve zaman tüneli verilerine başlayan yolculuğumuzun hayırlı olmasını dilerim" açıklamasında bulundu.

Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu ilk toplantısını yaptı

Kaynak: İHA

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