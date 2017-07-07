Haberler » Ekonomi » Haber

Coeure: Ecb Politikasını Dikkatli Düzenlenmeli

ECB Yönetim Kurulu üyesi Coeure, bankanın politikasını dikkatli ve esnek düzenlemesi gerektiğini bildirdi.

Coeure: Ecb Politikasını Dikkatli Düzenlenmeli

ECB Yönetim Kurulu üyesi Coeure, bankanın politikasını dikkatli ve esnek düzenlemesi gerektiğini bildirdi.

Kaynak: Dunya.com