Coentrao, Sporting Lizbon'da

Portekiz Premier Lig ekiplerinden Sporting Lizbon, Real Madrid'in sol beki Fabio Coentrao'yu bir yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı.



Sporting Lizbon Kulübünden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki futbolcu için Real Madrid ile anlaşmaya varıldığı ve Coentrao'nun bir yıllığına kiralık olarak kadroya katıldığı bildirildi.



2011'de Benfica'dan Real Madrid'e transfer olan Portekizli futbolcu, eflatun-beyazlılarda geçen sezon sadece 6 maçta oynamıştı.