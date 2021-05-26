Coenda Grup'tan Türkiye'ye önemli yatırım
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Coenda Grup'tan Türkiye'ye önemli yatırım

Coenda Grup'tan Türkiye'ye önemli yatırım
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

ABD, Kanada, Hollanda, Çin ve Singapur'da faaliyet gösteren Coenda Grup şirketlerine bağlı Coenda Medikal'in, Türkiye'ye ilk yatırımını yapacağını açıkladı.

ABD, Kanada, Hollanda, Çin ve Singapur'da faaliyet gösteren Coenda Grup şirketlerine bağlı Coenda Medikal'in, Türkiye'ye ilk yatırımını yapacağını açıkladı.

Üretiminin yüzde 100'ünü ihraç eden ve ürünleri İngiltere Hükümeti tarafından da tercih edildiği belirtilen Coenda Medikal, tüm medikal ürünlerin tek bir merkez fabrikada Türkiye'de üretimi için düğmeye bastı. Stratejik alanlarda yatırımları bulunan grubun, 2006 yılından bu yana hem gıda hem de tıbbi ürünler özelinde toptan ve perakende hizmetler sektöründe küresel alanda faaliyet gösterdiği aktarıldı. Şirketin, üretim için sürdürülebilir uygulamaları teşvik ederek, Türkiye'nin ekonomisini rekabetçi fiyatlarla desteklemeyi hedeflediği vurgulandı.

Konuyla ilgili görüşlerini dile getiren Coenda Grup Holding başkanı Kerem Akbaş, "Medikalde üniversitelerle iş birliğimizi arttırarak, kuracağımız laboratuvarlarda ülkemizde geliştireceğimiz ürünlerin üretimini gerçekleştireceğiz. Biz üniversite gençlerine ve inovatif düşüncelere yatırım yapıp dünya pazarında yerli markamızla daha çok pay almayı hedefliyoruz. Aynı zamanda İngiltere, Amerika ve Norveç'te üretim tesisleri kuruyoruz" şeklinde konuştu.

Yapılacak yatırım ile ilgili şu bilgiler verildi:

Bu yıl 300 milyon TL, 3 yıl içinde 500 milyon TL'lik yatırım tutarı ile Türkiye'de yapılması planlanan fabrika 36 bin metrekarelik bir alanda, 1000 çalışanı ile istihdamı artıracak önemli yatırım olarak nitelendiriliyor. Uygulanmakta olan 250 makinenin başlangıç sayısına bağlı olarak, yılda 70 milyon parça ilk üretim kapasitesine sahip olacak fabrika, yılda maksimum 170 milyon parça üretim kapasitesine izin verecek şekilde maksimum 440 makineye ev sahipliği yapacak şekilde inşa edilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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