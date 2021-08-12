COD serisinin yeni oyunu Call of Duty: Vanguard'ın detayları sızdırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

COD serisinin yeni oyunu Call of Duty: Vanguard'ın detayları sızdırıldı

COD serisinin yeni oyunu Call of Duty: Vanguard'ın detayları sızdırıldı
Playerbros - Haberler | Gamegar

Oyunun Ağustos ayı içerisinde resmi olarak duyurulması bekleniyor.

COD serisinin bir sonraki oyunu olması beklenen Call of Duty: Vanguard'dan ilk sızıntılar gelmeye başladı. Şu ana kadar bildiğimiz kadarıyla Call of Duty: Vanguard 2. Dünya Savaşı ortamında geçecek. Oyun hem eski hem de yeni nesil konsollara çıkış yapacak. Sledgehammer Games tarafından geliştirilen Activision'ın yeni yapımı Vanguard'ın cross-play desteğiyle gelip gelmeyeceği hakkında net bir bilgi yok.

Görselden anladığımız kadarıyla oyun tıpkı Black Ops Cold War gibi standart, cross-gen ve ultimate olmak üzere üç farklı versiyonla gelecek. Ayrıca DualShockers yazarı Tom Henderson'ın belirttiği üzere oyunun çıkış tarihi 5 Kasım olabilir. 'ın Call of Duty: Vanguard'ı bu ayın sonlarına doğru resmi olarak duyurması bekleniyor.

Kaynak: Playerbros

Oyun motoru Unity, Parsec'i 320 milyon dolara satın aldı!
Oyun motoru Unity, Parsec'i 320 milyon dolara satın aldı!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Hulusi Akar Murat Kurum Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Kibariye Onur Akay Cem Yılmaz
Spor Merve Çoban Burak Yılmaz Ahmet Ağaoğlu Alex Teixeira Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
COD serisinin yeni oyunu Call of Duty: Vanguard'ın detayları sızdırıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 19:22:52. #1.15#

title