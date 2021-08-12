COD serisinin yeni oyunu Call of Duty: Vanguard'ın detayları sızdırıldı

Oyunun Ağustos ayı içerisinde resmi olarak duyurulması bekleniyor.

COD serisinin bir sonraki oyunu olması beklenen Call of Duty: Vanguard'dan ilk sızıntılar gelmeye başladı. Şu ana kadar bildiğimiz kadarıyla Call of Duty: Vanguard 2. Dünya Savaşı ortamında geçecek. Oyun hem eski hem de yeni nesil konsollara çıkış yapacak. Sledgehammer Games tarafından geliştirilen Activision'ın yeni yapımı Vanguard'ın cross-play desteğiyle gelip gelmeyeceği hakkında net bir bilgi yok.

Görselden anladığımız kadarıyla oyun tıpkı Black Ops Cold War gibi standart, cross-gen ve ultimate olmak üzere üç farklı versiyonla gelecek. Ayrıca DualShockers yazarı Tom Henderson'ın belirttiği üzere oyunun çıkış tarihi 5 Kasım olabilir. 'ın Call of Duty: Vanguard'ı bu ayın sonlarına doğru resmi olarak duyurması bekleniyor.

Kaynak: Playerbros