CoD: Mobile ve Warzone geçiş etkinliği 3 destansı asker veriyor!

Etkinlik boyunca Hazmat Bomber, Soap - Hazmat, veya T.E.D.D alabilirsiniz

Call of Duty: Warzone'da bir nükleer bomba, Verdansk'ı yok ederken , oyunculara yeni bir harita verme zamanı geldi. Activision, Verdansk '84'ün lansmanını kutlamak için CoD: Mobile'a üç destansı asker hediye eden bir getiriyor.

Radyoaktif ajan alımı şu anda CODM'nin olaylar menüsünde yayında. Bu sayede oyuncular Hazmat Bomber, Soap - Hazmat, veya T.E.D.D olan üç destansı askerden birini alabilirler. Etkinlik 6 Mayıs saat 19: 00'a kadar devam ediyor olacak.

Askerlerden birini edinmek için yapmanız gereken tek şey resmi Call of Duty hesabınızı CODM'ye bağlamak . Ardından, aynı hesabı kullanarak bir Warzone maçı oynamalısınız . Bunu yaparsanız, 72 saat içinde CODM posta kutusunda bir posta bulacaksınız. Bu jeton, destansı askerlerden birini almak için kullanılabilir.

Eğer bir Call of Duty hesabına sahip değilseniz resmi web sitesinden kayıt olabilirsiniz . Bunu yapıldıktan sonra, CODM'nin sosyal ayarlarına gidin ve Call of Duty düğmesine tıklayın. Her iki hesabı birbirine bağlamak için giriş bilgilerinizi girin. Bunu ilk kez yapıyorsanız Ghost - Stealth Operatörünü de alacaksınız.

Yeni Verdansk '84 yedi yeni lokasyon sunarken, diğer beşide yeniden tasarlandı.

Kaynak: Playerbros