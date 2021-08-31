COD Mobile sezon 7, Seçkinler Takımı adı ile bugün başladı!

COD Mobile'ın yeni sezonu başladı!

Mobil oyun devi Call of Duty: Mobile altıncı sezonunu tamamladı ve COD Mobile sezon 7 Seçkinler Takımı ismi ile bugün başladı. Peki yeni sezonun oyuna eklenmesi ile oyuncuları ne gibi güncellemeler bekliyor? COD Mobile ekibi oyuncuların kafalarındaki soru işaretlerini silmek için sosyal medyadan böyle bir video paylaştı!

Yeni sezonunda oyuncularına hızlı bir başlangıç taptırmak isteyen Call of Duty, ilk olarak yeni savaş biletini oyuncularına tanıttı. Bu yeni savaş bileti ile oynadığınız oyunlarda daha yüksek tecrübeler ve ödüller kazanabilirsiniz. Tabiki savaş bileti olmayan oyuncular da ödüller kazanabilecek ancak biletlilere göre çok daha az ödülün sahibi olacaklar.

Kaynak: Playerbros