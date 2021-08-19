COD Mobile, Sezon 7'de çıkış yapacak iki yeni haritayı tanıttı

Sezon 7'de oyuna gelecek iki yeni haritanın tanıtımı yapıldı.

COD Mobile, 7'de oyuna gelecek iki yeni haritanın tanıtımını yaptı. 6. Sezonda, Suldal Harbour'un dereceli listesine eklenmişti ve o zamandan beri dereceli oyuncuların Modern Warfare haritasının benzersiz oynanışına uyum sağlaması oldukça zor olmuştu.

Sezon 7 ile birlikte orijinal olan iki yeni harita yer alacak. Yaklaşan COD Mobile orijinal haritası Manastır. Bu harita, bir aydan daha uzun bir süre önce piyasaya sürülen Sezon 6 test sunucusunda mevcuttu. Birçok kişi Manastırın 6. Sezona ekleneceğini düşünürken, yerini başka bir Modern Warfare haritası olan Stack aldı. Ancak COD Mobile, haritayı resmi olarak Sezon 7 için onaylandı.

Manastır, oyundaki diğer üç şeritli haritalara oldukça benzer. Ortada iki katlı büyük bir bina barındırıyor, bu da Hakimiyet modu için mücadeleyi oldukça ilginç hale getirecek gibi görünüyor.

Sevkiyat 2019'dan sonra oyuna Modern Warfare 2019 başlığından yeniden başka bir ekleniyor. Yeni harita Scrapyard 2019 olacak ve bu ekleme için resmi bir duyuru veya teaser bulunmazken, haritanın resimleri sızdırıldı. Harita MW'da kapı mekaniğine sahip olsa da COD Mobile oyuncuları bu mekaniği henüz kullanamayacak. Bununla birlikte oyunda, her iki haritanın yer alması ile birlikte ilginç eklemeler olacak.

Kaynak: Playerbros