COD Mobile Dünya Şampiyonası: 4. Aşama için detaylar belli oldu!
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COD Mobile Dünya Şampiyonası: 4. Aşama için detaylar belli oldu!

COD Mobile Dünya Şampiyonası: 4. Aşama için detaylar belli oldu!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Sekiz takım Dünya şampiyonluğu unvanı için kıyasıya rekabet edecek.

Activision sonunda COD Mobil Şampiyonası 4. Aşamasının tarihleri açıklandı. Turnuvanın 3. Aşaması tamamlandıktan sonra, tüm bölgelerde yarışacak sekiz takım Dünya şampiyonluğu unvanı için kıyasıya rekabet edecek.

Taraftarlar, favori takımlarının bölgelerinin en iyilerine karşı yarıştığını ve galip geldiğini görmekten heyecan duyuyor. Neyse ki endişelenmeye gerek yok ve COD Mobile Aşama 4'ün tüm maçları Call of Duty: Mobile'ın resmi sosyal medya kanalları üzerinden yayımlanacak.

İzleyiciler, hararetli maçlarda favori takımlarının rakipleriyle kafa kafaya mücadelesini izlemeyi kaçırmamak için çılgınca COD Mobile Aşama 4 ile ilgili ayrıntıları bekliyor.

COD Mobil Dünya Şampiyonası: Aşama 4 için bölgesel tarihler ve diğer ayrıntılar

Mega etkinlikte beş ana bölge yarışıyor: Güney Asya ve Orta Doğu (SAME), Latin Amerika (LATAM), Japonya (JP), Kuzey Amerika (NA) ve Avrupa (AB).

Latin Amerika (28 Ağustos - 29 Ağustos)

Latin Amerika, 4. Aşama maçlarını 28 Ağustos'ta Brezilya saatiyle 08: 00 PT/12 öğlen saatlerinde oynayacak.

Kuzey Amerika (4 Eylül - 5 Eylül)

En iyi sekiz Kuzey Amerika takımı şampiyonluk mücadelesine 4 Eylül'de saat 10.00'da başlayacak.

Avrupa (18 Eylül - 19 Eylül)

18 Eylül - 19 Eylül, Avrupa takımlarının COD Mobil Dünya Şampiyonası 4. Aşama maçlarını oynamaları için özel zaman dilimi olacak ve 07: 00'de başlayacak.

Kaynak: Playerbros

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