COD Mobile: 6. Sezonda ücretsiz bir katana nasıl açılır?
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COD Mobile: 6. Sezonda ücretsiz bir katana nasıl açılır?

COD Mobile: 6. Sezonda ücretsiz bir katana nasıl açılır?
Playerbros - Haberler | Gamegar

COD Mobile'da ücretsiz bir katana kilidini açmak için gerekenler.

COD Mobile, katana'yı tüm oyuncular için resmi olarak yayınladı ve uzun bir süre sonra, sonunda bir kazan-öde silahı olmaktan çıkacak. diğer yakın dövüş silahları gibi işlev görse de, oyuncular her zaman katana'nın en kırık yakın dövüş silahı olduğu fikrine sahip olmuştur.

, oyunda yükselerek kazandıkları Ametist sandığından destansı bir Katana görünümü alabilirler. Ayrıca, oyuncuların yeni eklenen şanslı çekilişlerden çekebilecekleri MX9 Legendary dış görünümü de var.

Çekilişteki diğer öğeler arasında, kendine özel bir animasyonu olduğu için birçok oyuncunun elde etmeye çalışabileceği katlanır bir bıçak bulunur. Sezonun yalnızca altı günü kaldığından COD oyuncularının, katana sahibi olmaları için acele etmeleri ve kilidini açmaları gerekiyor.

COD Mobile'da ücretsiz bir katana kilidini açmak için gerekenler

Aşağıda, oyuncuların ücretsiz katana'nın kilidini açmak için gerekenler bulunmaktadır.

5 çok oyunculu maç oyna

10 çok oyunculu maç oyna

Yakın dövüş silahlarıyla 5 düşman öldür

Yakın dövüş silahlarıyla 10 düşman öldür

Çok oyunculu maçlarda Shadow Blade operatör becerisini 5 kez kullan

Çok oyunculu maçlarda Shadow Blade operatör becerisiyle 20 düşman öldür

Çok oyunculu maçlarda 6000 hasar verin

Çok oyunculu maçlarda 5 kez Backstabber madalyası kazanın

Lightweight ve Dead Silence yeteneği ile 20 düşmanı öldürün

5 çok oyunculu maç kazan

Kaynak: Playerbros

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