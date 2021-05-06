CoD: Mobile 3. sezonunda Mithrain ve Sizophren ile maç yapma şansını yakala!

TiMi Studios ve Tencent Games tarafından geliştirilen, Activision tarafından Andorid ve iOS için ücretsiz olarak yayınlanan popüler nişancı oyunu serisi güncellemelere doymuyor. Nisan ayı ile birlikte gelen Sezon 3: Tokyo'dan Kaçış ve Ramazan dönemine özel içerikler büyük beğeni topladı. Call of Duty Mobile oyuncuları Mayıs ayı sonunda düzenlenecek özel turnuvalarda ünlü yayıncılar Mithrain ve Sizophren ile maç yapma fırsatı yakalayacaklar. İşte detaylar!

Call of Duty: Mobile, son dönemde CoD serisiyle paralel olarak gerçekleştirdiği ortak genişlemeler, güncellemeler ve yeni içeriklerle mobil oyunlar arasında yakaladığı başarıyı sürdürmekte kararlı gibi görünüyor. Popüler nişancı serisi, Nisan ayı ile birlikte gelen Sezon 3: Tokyo'dan Kaçış ve Ramazan dönemine özel içerikleriyle oyuncuların büyük beğenisini toplamıştı. İşte, Call of Duty Mobile 3. sezonu hakkında bilinmesi gerekenler!

COD:MOBILE HİKAYESİ JAPONYA'DA DEVAM EDİYOR

COD:Mobile, oyun içi hikayesini özel çizgi roman serilerinde devam ettiriyor. Önceki sezonlarda Alcatraz hapisanesinde esir tutulan Hidora Kai, dünyadaki tüm elektronik cihazları devre dışı bırakma planı için Alcatraz'dan kaçmıştı. Ancak arkasında bıraktığı laptop'ta başka bir suç örgütü lideri ile olan bağlantısı açığa çıkmıştı. Bunun üzerine General Shepherd ve Yüzbaşı Price, diğer suç örgütü lideri olan Menendez'i sorguya çekti. Elbette iki büyük ustanın taktiklerine dayanamayan Menendez, Hidora Kai'nin Japonya'da saklandığını itiraf etti. Böylece oyunun yeni sezonu, Hidora Kai'nin peşinden oyuncuları Japonya'ya sürüklüyor.

YENİ SEZONDA OYUNA 2 YENİ HARİTA EKLENDİ

Son güncellemeyle birlikte oyuna Oasis ve Coastal isimli iki yeni çok oyunculu harita geliyor. Oyuncular biri büyük ve diğeri orta boyutta olan yeni haritalarda hünerlerini sergileyebilecekler. Oasis çölün ortasında orta doğu temasını ve zenginliği yansıtan bir tatil köyü haritası. Coastal ise ufak çaplı ancak iç ve dış mekanların fazla olduğu bir sahil kasabası haritası.

Hidora Kai ile Birlikte Birçok Yeni İçerik Oyuncuların Beğenisine Sunuldu

Bu sezonun ana baş düşmanı Hidora Kai, yeni sezonluk savaş bileti ile oynanabilir karakter olarak geldi ve savaş biletiyle birlikte 2 yeni karakter daha oyuna dahil oldu. Ekipman tarafında ise silahlar ve karakterler japon tarzıyla kuşanırken birçok silah tılsımı, özel görünüm, çıkartma, oyuncu kartı ve zafer efekti de oyuna eklendi. Ayrıca ki özel silah olan Yokai görünümlü PP19 Bizon ve Scorching Sun görünümlü QXR de oyuncuların beğenisine sunuldu.

Sezona Özel Temalı Etkinlik: Kılıçlar ve Taşlar

Bu sezonki özel temalı etkinlik, oyuncuların tamamen bilek ve kontrol yeteneklerini konuşturması için zorlu bir mücadele içeriyor. Kılıçlar ve Taşlar modunda oyuncular sadece yakın dövüş silahlarını ve el bombalarını kullanarak savaşmak zorundalar. Oyuncular düşmanları yere serdikçe giderek artan hareket hızı kazanacaklar ve maç içerisinde düşecek olan "Gölge Kılıcı" özel yeteneğini alarak üstünlük sağlamaya çalışacaklar.

Karanlıkta Savaşmayı Sevenlere Özel Mücadele: Gece Modu v2.0

Ana oyun serisinin hemen ardından Mobile versiyona da gelen çok oyunculu Gece Modu, kısa süreliğine özel bir mücadele ile değişiyor. Oyuncular sınırlı pili olan gece görüş gözlükleri ile maç içerisinde mümkün olduğu kadar düşmanı saf dışı bırakmaya çalışacaklar. Daha sonrasında gözlüklerin yeniden şarj olabilmesi için karanlıkta saklanacaklar ve düşmandan uzak olmaya çalışacaklar.

Yeni Yetenekler ile Büyük ve Etkili Silahların Tadını Çıkarın

Yeni sezonla gelen içerikler sadece harita, karakter ve silahlar ile sınırlı değil. Yeni gelen operatör yeteneği "Overclock" ile operatörün sahip olduğu büyük silah özelliğinin yeniden dolum süresi çok kısaldı. Böylece oyuncular ağır topları savaş meydanında daha etkili şekilde kullanabilirken silahların da tadını çıkarabilecekler. Bunun yanında "Renetti" isimli özel atış moduna sahip tabanca da hızlı oyuncuların savaş alanında küçük ancak çok etkili bir yardımcısı olacak.

Yeni BR Sınıfı "Yer Bulucu" ile Takımına Tam Destek Sağlayın

Yeni sezonda Mayıs ayının başında açılacak yeni oyun içi etkinlikle beraber BR moduna yeni bir sınıf ekleniyor. Yer Bulucu isimli yeni sınıf özellikle uçaksavar ekipman yetenekleri ile takımı havadan gelen saldırılara karşı koruyacak.

"Savaşçının Yolu" Etkinliği ile Bölge Hakimiyeti Kazanın ve Özel İçerikler Elde Edin

29 Nisan'da başlayan ve 15 gün sürecek özel etkinlikte takımlar, BR haritasında belirlenen ve her 24 saatte bir değişen alan üzerinde hakimiyet kurmaya çalışacaklar. Her alan için ayrı görevlerin olduğu etkinlikte, alan hakimiyeti için en çok görev yaparak puan toplayan takım bölgenin hakimiyetini kazanacak. Hakimiyeti ele geçiren takım ayrıca Man-O-War ve Coalition gibi özel silahların ender ve epik görünümlü versiyonlarına da sahip olacak.

12 Sezonun Sultanı Geldi Çattı

Oyun, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan dönemini özel içerikler ve sürprizler ile kutluyor. Bu sene özel mor tonları ve altın renkleri ile süslenmiş "Kandil Feneri" paketi, oyun içi mağazadan satın alınabilir durumda. Paket, Phantom karakteri için özel görünümle beraber uçuş kıyafeti, sırt çantası, paraşüt ve özel profil kartını içeriyor.

COD: MOBILE RAMAZAN TURNUVASINA HAZIR MISINIZ?

CODM Ramazan dönemini sadece özel bir içerik paket ile değil, büyük bir özel etkinlik ile de kutluyor. Mayıs ayının ilk haftasında başlayacak özel topluluk turnuvaları, ünlü yayıncılar Mithrain ve Sizophren'i konuk ediyor. Oyuncular, 4 gün sürecek günlük turnuvaları geçerek hafta sonundaki büyük eleme turnuvasına girmeye hak kazanacaklar. Büyük finalde ise oyuncular Mithrain ve Sizophren ile takım olacak ve maç serilerinde en yüksek puanı alarak kazanmak için mücadele edecekler.