Çocukluktaki fakirlik yaşlılıktaki sağlığı etkiliyor

05.11.2019 16:53 | Son Güncelleme: 05.11.2019 16:53

Çocukluk dönemindeki fakirliğin yaşlılık dönemindeki sağlığı doğrudan etkilediği bildirildi.

"Medical Press"in haberine göre, Yeni Zelanda'daki Massey Üniversitesi Psikoloji Bölümü araştırmacılarının çalışması, çocukluktaki dezavantajların ilerleyen yaşlarda fiziksel, zihinsel ve sosyal sağlığı etkilediğini gösterdi.

Çalışmada, 800 katılımcının 10 yaşından sonraki yaşamlarında edindikleri tecrübelerin yaşlılıklarında sağlık durumları üzerindeki etkisine bakıldı.

Araştırmayı yürüten ekipten Profesör Christine Stephens, çalışmada 10 yıl süresince yapılan anketlerin sonuçlarının incelendiğini ve 2017'de 65 ila 80 yaşlarındaki kişilerle hayatlarına dair yapılan görüşmelerdeki bilgilerin kullanıldığını söyledi.

Stephens, ebeveynlerin mesleği, yaşanılan evin niteliği, giyecek ve kitap gibi kaynaklara ulaşım ile evdeki kalabalık gibi çocukluktaki dezavantajlı durumların yaşlılıkta fiziksel, zihinsel ve sosyal sağlık üzerinde doğrudan etkisi olduğunu saptadıklarını belirtti.

Çocukluktaki yoksunluğun okul başarısını etkilediğini, bunun da erişkinlikte gelir ve refahı etkilediğini ifade eden Stephens, yaşlı nüfusun sağlıklı olması için toplumdaki bütün çocuklara iyi bakılması ve eğitimleriyle ilgilenilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA