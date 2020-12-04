Çocukluk ne zaman saat kaçta? Çocukluk yeni bölüm fragmanı izle? Çocukluk'ta ne oldu?

İlk sezonuyla televizyon ekranlarına gelen Çocukluk dizisi, yayın hayatına başlamadan önce değişen ismi ile gündem olmuştu. Başarılı oyuncu kadrosu ve konusuyla çok beğenilen dizinin yeni bölümünün ne zaman geleceği merak ediliyor.

Çocukluk dizisi son zamanlarda en çok dikkat çeken işlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Peki, Çocukluk dizisi hangi gün? Çocukluk dizisi saat kaçta yayınlanıyor? Çocukluk dizisi hangi kanalda? Çocukluk konusu, oyuncuları... Çocukluk son bölüm full izle, Çocukluk son fragmanı, Çocukluk canlı izleme linki... Çocukluk yeni bölüm ne zaman?

ÇOCUKLUK DİZİSİ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Mahir ve Gülay'ın sekiz yılın ardından oğullarına kavuşmalarıyla başlayan tatlı rüya, çocuğun onu büyüten annesiyle yaptıkları gizli planın açığa çıkmasıyla kabusa döner. Sekiz yılın yaraları henüz sarılmamışken oğulları için girdikleri bu yeni mücadele, Mahir'i çok geçmeden ciddi bir yol ayrımına getirir. Oğlunun babası olabilmek için seçtiği yolun, Mavi'nin masum hayallerini darmadağın ettiğinden ve küçük kızı hayatının yanlışına sürüklediğinden ise henüz haberdar değildir.

ÇOCUKLUK DİZİSİ HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Çocukluk dizisi yeni bölümüyle Cuma akşamı Fox TV'de ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor.

ÇOCUKLUK NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çocukluk dizisi, Fox TV'de her cuma 20.00 'da yayınlanmaktadır.

ÇOCUKLUK DİZİSİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mahir'in kızı olamayacağına inanan Mavi'nin herkesten habersiz öğretmenine gitmesi yuvadaki herkesi endişelendirir. Yuvada Ayşegül'ün Mahir'in yardımına ihtiyacı olsa da evde de Gülay'ın Mahir'e ihtiyacı vardır. Mahir, Mavi için gitmek ve Ali Kaan için kalmak arasında bir seçim yapmak zorunda kalır. Mavi'nin derdini tek başına çözmek zorunda kalan Ayşegül'ün alacağı bir karar herkesin hayatını etkileyecektir. Demet'in geri gelip Ali Kaan'ı bulması ise an meselesidir.

ÇOCUKLUK DİZİSİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...