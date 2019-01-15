Çocukluk Hayalini Türkiye'de Gerçekleştirdi

ZUHAL UZUNDERE KOCALAR - Suriye'nin Halep kentinde Su Bakanlığında uzun yıllar insan kaynakları müdürü olarak çalışan Lubna Hilli, ülkesindeki iç savaş nedeniyle 3 yıl önce geldiği Gaziantep'te, kendisine yeni bir hayat kurdu.

Küçük yaşlardan itibaren sevdiği ve elinin yatkın olduğu mutfağa giren Hilli, ilk olarak evde pişirdiği yemek ve pastaları satarak aile bütçesine katkı sağlamaya çalıştı. Bu işi profesyonelce yapmaya karar veren Hilli, bir süre sonra kendi iş yerini açtı.

"Çikolata evi" adını verdiği iş yerinde çikolata ve tatlılara inovatif bir bakış açısıyla yaklaşan Hilli, krep ve meyvelerden suşi, çikolata döner, kızarmış dondurma gibi tatlıların yanı sıra kuru meyveler ve kakao kullanarak şekersiz çikolatalar yapıyor.

Hilli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Halep Üniversitesini bitirdikten sonra 2000'de yine aynı kentte, Su Bakanlığında insan kaynakları müdürü olarak göreve başladığını, uzun yıllar çalıştıktan sonra ülkesinde yaşanan olaylar nedeniyle işini bırakmak zorunda kaldığını söyledi.

Ailesiyle, çatışmalar çıktıktan sonra hemen ülkeden ayrılmadıklarını ve umutla savaşın bitmesini beklediklerini anlatan Hilli, "Evliyim 2 kızım var. 2015 yılında iç savaştan dolayı artık dayanamayarak Gaziantep'e geldik. Gaziantep'i Halep'e yakınlığı ve kültürlerimizin yakın olması dolayısıyla tercih ettik. Yeni bir hayata başlamak zordu. Geçinebilmek için, evde yemek pişirerek çeşitli derneklerle, sivil toplum kuruluşlarıyla çalışarak, satış yaptım." dedi.

Hilli, subay olan eşinin, Beşşar Esed rejimi tarafından tutuklanması üzerine iki kızını da alarak Gaziantep'e gelmek zorunda kaldığını belirterek, geçen yıl eşi de geldikten sonra kendilerine yeni bir hayat kurmak ve sevdiği bir işi yapmak için "Çikolata Evi"ni açtığını ifade etti.

Küçük yaşlardan itibaren mutfak işlerini çok sevdiğini ve hep böyle bir işle uğraşmak istediğini anlatan Hilli, şöyle devam etti:

"Piyasayı biraz araştırdım. Olmayan ürünler yapmak istedim. Çikolata döner, çikolatan fast food ürünler, waffle, suşi, kızarmış dondurma yapıp servis ediyorum. Müşterilerimiz de beğeniyor. Bazı kurallar bizi zorlasa da Türkiye'yi ve burada yaşamayı seviyorum. Türk vatandaşlığı almak için de başvurduk. Çocuklarım burada okuyor, onların gelecekleri burada. Hayatımızı burada sürdürmek istiyoruz. Türkiye bize kapılarını, kucağını açtı. Burada çok kapılar bize açıldı. Erkek kardeşim, bir Türk kızıyla evlendi. Eskiye dayalı bir geçmişimiz var. Geçmişimiz de geleceğimiz de bir."

Hilli, şu anda çok az Türkçe bildiğini, işlerinde çoğu zaman kızlarının kendilerine yardımcı olduğu dile getirerek, hedefinin Türkçe öğrenmek olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA