Çocukluk hayalini, kurduğu atölyede gerçekleştiriyor

12.12.2019 11:18 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:52

Samsun'da yaşayan 35 yaşındaki ziraat mühendisi Akın Akçaoğlu'nun en büyük merakı, insansız hava araçları (İHA) ve robotlar yapmak.

Elektroniğe çocuk yaşlardan itibaren ilgi duyan Akçaoğlu, buna rağmen ailesinin santrifüj pompaları (Gövde içinde bulunan bir kanatlı pervaneden oluşan pompa türü) imalatına yönelik şirketi bulunması nedeniyle Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri Bölümünü bitirdi.

Üniversite eğitimi farklı bir alanda olmasına rağmen çocukluk hayalinden kopamayan Akçaoğlu, 2 yıl önce evinin bulunduğu binanın alt katında atölye oluşturdu.

Burada yazılımı ve tasarımı kendisine ait minyatür uçak ve helikopter ile robotlar yapan Akçaoğlu, geliştirdiği İHA'larla katıldığı yarışmalarda çeşitli dereceler elde etti.

Akçaoğlu'nun şimdiki hedefi ise havacılık, uzay ve teknoloji fuarı TEKNOFEST'e katılmak.

Akın Akçaoğlu, çocukluğundan beri elektronik aletlerle uğraştığını, küçük ölçekte elektrik motorları, otomasyon cihazları yaptığını söyledi.

Son 10 yıldır ise yazılım, tasarım, otomasyon ve yapay zeka konularında çalışmalar yaptığını belirten Akçaoğlu, "Önceleri küçük çaplarda otomasyon yazılımları yaptım. Ardından insansız hava araçları ve eğitim robotları yapmaya başladım. Sabahlara kadar yazılım ve elektronik işlerle uğraşıyorum. Bu çalışmalar beni dinlendiriyor, bütün yorgunluğumu alıyor." ifadesini kullandı.

Atölyesinde 1,5 metre kanat genişliği olan İHA yaptığını anlatan Akçaoğlu, ürettiği İHA ve robotları boş arazi ve yollarda test ettiğini dile getirdi.

Yapmaya başladığı yapay zeka ile çalışan sabit kanat savaşan İHA ile TEKNOFEST'e katılmayı planladığını aktaran Akçaoğlu, "Yaptığım robotları internet ile kilometrelerce uzaklıktan kontrol edebiliyorum. Hayalimde olan her şeyin yazılımını yapıp robotlara ve İHA'lara yüklüyorum. Yapay zeka ile isteğim gibi kullanıyorum." dedi.

Kaynak: AA