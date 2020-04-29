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Çocukluk hayalini keçi çiftliğiyle gerçekleştirdi

İzmir'in Seferihisar ilçesinde 2007'de kurduğu keçi çiftliğinde elde edilen sütle yoğurt, peynir ve kefir üretimi yapan Funda Özer Baltalı, çocukluk hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Çocukluk hayalini keçi çiftliğiyle gerçekleştirdi
29.04.2020 12:12 | Son Güncelleme: 29.04.2020 12:31

İzmir'in Seferihisar ilçesinde 2007'de kurduğu keçi çiftliğinde elde edilen sütle yoğurt, peynir ve kefir üretimi yapan Funda Özer Baltalı, çocukluk hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesindeki eğitiminin ardından bir süre bankacılık yapan, ardından dericilik sektöründe şansını deneyen Baltalı, 2007'de, çocukluk hayali olan tarım ve hayvancılığa yönelme kararı aldı.

Seferihisar ilçesinde büyük bir çiftlik kuran Baltalı, aldığı 200 keçinin büyük bölümünün brusella nedeniyle telef olmasına rağmen pes etmedi.

Zamanla işlerini geliştiren ve ilçede 130 dönüm üzerinde mera, ağıl ve mandıranın bulunduğu bir kompleks kuran Baltalı'nın, çiftliğinde sözleşmeli üretim yapan 17 çiftçiden alınan süt, mandırada peynir, yoğurt, tereyağı ve kefire dönüştürülüp Baltalı markasıyla ülke genelinde satılıyor.

"Bu işe kadınlar daha yatkın"

Funda Özer Baltalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının doktor olduğunu, çiftçi bir aileden gelmemesine karşın küçük yaşlardan beri çiftçiliğe ve doğal hayata ilgi duyduğunu söyledi.

Üniversite eğitiminin ardından ailesine yük olmamak ve kendi ayakları üzerinde durmak için bankacılığı tercih ettiğini belirten Baltalı, "Kızımın doğumundan sonra ara verdiğim kariyerime 1997 yılında saraciye ürünleri üretip ihracat yapan şirketimi kurarak devam ettim. 2007 yılında ise çocukluk hayalim olan, daha karlı ve zevkli olduğunu düşündüğüm tarım ve hayvancılık alanında yatırım yapma kararı aldım." dedi.

Baltalı, keçi yetiştiriciliğinin zorlukları nedeniyle fazla ilgi görmeyen bir alan olduğunu ifade etti.

Bu işte kadın olmanın avantaj sağladığını söyleyen Baltalı, "Hayvanlara, gıda üretimine, hijyene daha yatkın olduğu için kadınların bu işe daha uygun olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de kadın olarak bu anlamda şanslıyız. Yeter ki yapmak isteyin." diye konuştu.

"Dinamik bir iş bu anlamda şanslı olduğumu düşünüyorum"

Baltalı, hayvancılığın sabır isteyen, özveri gerektiren bir iş olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Hayvancılık ve süt üretimi beni çok mutlu ediyor. Bütün yıl burada yaşıyorum. İşin her aşamasında bulunuyorum. Acayip heyecan da duyuyorum. Her gün aynı heyecanı duyabileceğiniz çok fazla iş kolunun olduğunu düşünmüyorum. Çünkü dinamik bir iş bu anlamda şanslı olduğumu düşünüyorum."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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