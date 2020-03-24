Çocukluk hayali olan piyano çalmayı 65 yaşında öğrendi
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Sarayköy, Denizli, Kültür Sanat

Çocukluk hayali olan piyano çalmayı 65 yaşında öğrendi

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yaşamını sürdüren 65 yaşındaki emekli öğretmen Dönay Yılmaz, öğrencilik yıllarında isteyip de öğrenemediği piyano çalma hayalini 48 yıl sonra gerçekleştirdi.

24.03.2020 12:14 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:17
Çocukluk hayali olan piyano çalmayı 65 yaşında öğrendi

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yaşamını sürdüren 65 yaşındaki emekli öğretmen Dönay Yılmaz, öğrencilik yıllarında isteyip de öğrenemediği piyano çalma hayalini 48 yıl sonra gerçekleştirdi.

Türkiye'nin farklı yerlerinde öğretmenlik ve idarecilik yaptıktan sonra emekli olan 2 çocuk, 5 torun sahibi Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, içindeki müzik aşkını hiç kaybetmediğini, oğlunun teşviki ile Sarayköy Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan müzik kursuna başladığını anlattı.

-"Yıllardır özlemini çektiğim bir hayalime kavuştum"

Halk Eğitim Merkezinde açılan ev ekonomisi ve piyano kursuna gittiğini belirten Yılmaz, şunları söyledi:

"Ben öğretmen okulunda okurken müzik sınıfında piyanomuz vardı. Öğretmen gelmeden piyanonun başına oturuyordum. Her seferinde de hocamdan 'Buraya oturma demedim mi?' diye azar işitiyordum. Çocukluğumdan beri idealim olan piyanoyu 48 yıl sonra çalmaya başladım. Yıllardır özlemini çektiğim bir hayalime kavuştum. Çok mutlu oluyorum. Ben pratikten tek elle çalıyordum. 2 elle çalmak istedim. Sağ elle metot alarak yavaş yavaş sol elimi de katmaya başladım. 52 yaşında org çalmaya başladım. Piyano hevesimi alsın diye ama tabii piyano gibi olmadı."

Oğlunun desteği ile piyano çalmaya başladığını aktaran Yılmaz, "65 yaşımda piyanoya başladım. Piyano öğrenirken de koro derslerine katılıyorum. Piyanoya başlamamda oğlumun büyük bir payı var. Bana çok destek oldu. Hatta evime de bir piyano almayı düşünüyorum." diye konuştu.

-"İnşallah ömrüm olursa kemanı da öğrenmeye çalışacağım"

Müziğe İlk olarak mandolin çalarak başladığını belirten Yılmaz, "Ortaokul başlarında kendi kendime mandolin öğrendim. Piyanoya heves duydum. 40'lı yaşlarda çocuklarım bağlama kursuna giderken ben de mandoline yakın olduğu için elime aldım bir şeyler çalıyorum. İnşallah ömrüm olursa kemanı da öğrenmeye çalışacağım." dedi.

Çevresinden piyano çalmayı öğrendiği için olumlu ve olumsuz tepkiler aldığını anlatan Yılmaz, "65 yaşındaki birisinin piyano öğrenmesi çok görülen bir şey değil. Bazen mutluluk veren sözler duyuyorum. Bazen de '65 yaşında çalgıcı mı olacaksın?' diyeni de duyuyorum. Ben hep olumlu bakıyorum her şeye. Herkesin ne dediği umurumda değil. Takdir ve teşvikleri değerlendiriyorum. Bu işi devam etmeyi istiyorum." diye konuştu.

Çocukluk hayali olan piyano çalmayı 65 yaşında öğrendi

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Çocukluk hayali olan piyano çalmayı 65 yaşında öğrendi

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