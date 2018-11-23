Çocukluk Fotoğrafını İlk Kez Paylaştı

"EKOLÜM SEZEN AKSU"

Müzik yeteneğini 12 yaşında keşfeden genç şarkıcı Durmuş, ekol olarak Sezen Aksu'yu ilan etti. Durmuş, "Sezen Aksu şarkısı söylemek isterdim. Türkiye'nin görüp görebileceği en büyük ekoldür kendisi. Şarkılarını söylerken kendimden geçiyorum." dedi. Genç şarkıcı, "Mabel Matiz, Fikri Karayel, Buray ve Kalben gibi genç müzisyenleri beğeniyorum" açıklamasını yaptıktan sonra müzik piyasasındaki en büyük sorunun tek tiplilik olduğunu belirtti.

"BİLET SATAMADIKTAN SONRA 100 MİLYON DİNLENMENİN NE ANLAMI VAR?"

"Müzik benim için duygudur, besin kaynağıdır." diyen Anıl Durmuş müzik piyasasındaki sahte tık ve playback sahne tartışmalarıyla ilgili "Sahte tık olaylarını ben anlamıyorum ve anlamak istemiyorum. Bunun konser ayağı var, bilet satamazsan 100 milyon dinlenmenin önemi yok. Hayatımda bir kez playback sahne yaptım, ben yapmayı tercih etmiyorum, yapana da saygım var." açıklamasını yaptı.

"ŞARKIMI İLK TAKSİCİLERE DİNLETİRİM"

Bir takipçisinin "Şarkısını ilk kime dinletiyor?" sorusu üzerine Durmuş, "Şarkılarımı ilk önce benim beğenmem lazım, sonrasında güvendiğim insanların. Genellikle tanımadığım insanlara da dinletirim. Mesela taksicilere şarkılarımı dinletmeyi çok severim. Halkın gözü taksicilerdir. Bazen öyle bir yorum yapar ki müzikten anlamasa bile doğru çıkar. Bakamadığım yerden bakıyor ve gözümü açabiliyorlar." yanıtını verdi.

"Güvensiz bir ilişki sevgisiz ilişkiden daha kötüdür." diyen Anıl Durmuş hayatta olmazsa olmaz 3 şeyi müzik,spor, aşk olarak sıraladı. Anıl Durmuş "Özel bir yeteneğim olsa karşımdakinin beynini okumak isterdim."açıklamasını yaptı.