Çocukluk dizisinde Ayşegül (Burcu Özberk) kimdir? Burcu Özberk kaç yaşında, nereli, hayatı hakkında bilgiler!
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Çocukluk dizisinde Ayşegül (Burcu Özberk) kimdir? Burcu Özberk kaç yaşında, nereli, hayatı hakkında bilgiler!

09.10.2020 21:56 | Son Güncelleme: 09.10.2020 22:01
Çocukluk dizisinde Ayşegül (Burcu Özberk) kimdir? Burcu Özberk kaç yaşında, nereli, hayatı hakkında bilgiler!

Yeni başlayan Çocukluk dizisinin oyuncuları ve karakterleri çok merak ediliyor. Çocukluk dizisi Ayşegül karakterini kim canlandırıyor? Çocukluk dizisinin oyuncularından Burcu Özberk kimdir, nerelidir, kaç yaşında? Tüm detaylar haberimizde...

Yeni dizi Çocukluk konusu, oyuncuları ve karakterleri çok merak ediliyor. Fox tv'nin yeni dizisi Çocukluk konusu ve oyuncuları ile şimdiden merak edilen diziler arasına girdi. Peki Çocukluk dizisinin Ayşegül karakterini kim canlandırmaktadır?

ÇOCUKLUK DİZİSİ AYŞEGÜL KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Çocukluk dizisinde Ayşegül karakterini "Burcu Özberk" canlandırmaktadır.

Çocukluk dizisinde Ayşegül (Burcu Özberk) kimdir? Burcu Özberk kaç yaşında, nereli, hayatı hakkında bilgiler!

BURCU ÖZBERK KİMDİR?

Burcu Özberk 12 Aralık 1989, Eskişehir doğumlu Türk dizi ve tiyatro oyuncusu.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümü mezunu olan Özberk, İlk ekran deneyimini 2013 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde yaşamış, bu dizide Huricihan Sultan karakterini canlandırmıştır.

Güneşin Kızları dizisindeki Nazlı Yılmaz karakteri kariyerinde dönüm noktası olmuştur. Erdal Beşikçioğlu'nun Tatbikat Sahnesi'nde Marquis de Sade Quills ve Woyzeck Masalı adlı oyunlarda rol almıştır. 2017-2018 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Aslan Ailem dizisinde oynamıştır. Ardından Direniş Karatay filminde Türkan karakterini canlandırmıştır. En son Kanal D'de yayımlanan Afili Aşk dizisinde oynamıştır. 2020'nin Ekim ayında FOX'ta başlayan Çocukluk dizisinde Ayşegül karakterini canlandırmaktadır.

BURCU ÖZBERK ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Muhteşem Yüzyıl : 2013

Güneşin Kızları : 2015-2016

Şahane Damat : 2016

Badem Şekeri : 2017

Aslan Ailem : 2017- 2018

Direniş Karatay : 2018

Afili Aşk 2019-2020

Çocukluk : 2020

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