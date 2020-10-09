Çocukluk dizisinde Ayşegül (Burcu Özberk) kimdir? Burcu Özberk kaç yaşında, nereli, hayatı hakkında bilgiler!

Yeni başlayan Çocukluk dizisinin oyuncuları ve karakterleri çok merak ediliyor. Çocukluk dizisi Ayşegül karakterini kim canlandırıyor? Çocukluk dizisinin oyuncularından Burcu Özberk kimdir, nerelidir, kaç yaşında? Tüm detaylar haberimizde...