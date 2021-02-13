Çocukluk çağı kanserlerinde erken teşhisle tedavi oranı yüzde 80'lere ulaşıyor

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), erken teşhisle çocukluk çağı kanserlerinde tedavi oranının yüzde 80'lere ulaştığını bildirdi.

LÖSEV'den 15 Şubat Çocukluk Çağı Kanserleri Farkındalık Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, Türkiye'de her yıl 3 binden fazla çocuğun kanser tanısı aldığı kaydedildi.

Çocukluk çağı kanserlerinin en sık ilk 5 yaşta görüldüğüne dikkati çekilen açıklamada, "Çocukluk çağı kanserleri arasında en çok görülen kanser türü lösemidir ve çocuk kanserlerinin yüzde 30'unu oluşturuyor. Çocukluk çağı kanserlerinde erken teşhis, tüm kanser türlerinde olduğu gibi tedavide başarıyı etkiliyor. Erken teşhisle çocukluk çağı kanserlerinde tedavi oranı yüzde 80'lere ulaşıyor." bilgisi paylaşıldı.

Lösemi belirtileri konusunda uyarıda bulunulan açıklamada, ebeveynlerin farkındalığının artmasının hayat kurtarıcı rol oynadığı belirtildi.

Açıklamada, çocuklarda görülen kanser belirtilerinin genellikle yetişkin kanser hastalarında görülenlerden farklı olabildiği, lösemide ateş, kemik ağrıları, halsizlik, solukluk, morarmalar ve lenf bezlerinde büyümenin en çok görülen belirtiler arasında yer aldığı aktarıldı.

"Kovid-19 endişesi kanserde erken tanıyı önlüyor"

Hatalı beslenme, çevre kirliliği gibi faktörler nedeniyle kanserin hızla arttığı aktarılan açıklamada, hastalığın önüne geçilebilmesinde doğal beslenmenin önemi vurgulandı.

Açıklamada, salgın döneminde insanların hastaneye gitmekten korkması, salgını kontrol altında tutmak amacıyla sağlık kuruluşlarının bazı tarama programlarını, acil olmayan operasyon ve tanı işlemlerini ertelemesinin erken teşhis oranlarının düşmesine neden olduğu belirtildi.

Kanserin, uzun ve zorlu bir süreç olsa da tedavi edilebilen bir hastalık olduğuna işaret edilen açıklamada, "Bu dönemde moral en önemli etken. Çocukların, bedenlerindeki değişimlerle birlikte hastalıkla mücadele ederken moral ve motivasyon desteği almaları süreci kolay atlatmalarını sağlıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, LÖSEV'in, çocukların ve ailelerinin tedavi süresince nakdi ve ayni desteklenmelerinin yanı sıra sosyal alanda da yanlarında olarak tedavide başarı oranlarının artmasına katkı sağladığı ve moral etkinlikleri ile çocukların yanında olduğu ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu