ÇOCUKLUK ÇAĞI AŞILARI İLE KOVİD AŞILARINDA FARKLI SİSTEMLER KULLANILIYOR

Erol DEĞİRMENCİ, Özlem YURTÇU KARABULUT/ EGE Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün katıldığı bir canlı yayında bir bebeğe yanlışlıkla Kovid aşısı yapıldığı ve bebeğin izleminde hiçbir sorun çıkmadığını açıklaması, sosyal medyada büyük tepkilere neden olurken, aileler "Bizden haber siz çocuklarımıza Kovid aşısı mı yapılıyor?" kaygısıyla Aile Sağlığı Merkezlerini aramaya başladı. Sağlık Bakanlığı ise konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak "Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün bebeklere yanlış aşılar yapıldığına ilişkin iddiaları kabul edilemez. Mevcut aşı güvenliği alt yapımızın bu tür iddiaları haklı çıkarması mümkün değildir. İddianın kaynağı hakkında Bakanlığımızca soruşturma başlatılmıştır" ifadelerini kullandı. Aile Hekimliği Çalışanları Federasyonu (AHESEN) Başkanı Dr. Gürsel Özer ise Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Kovid aşıları için ayrı bir aşılama sistemi kullanılıyor. Çocukluk çağı aşılamaları ile Kovid aşıları aynı sistem üzerinden çalışmıyor. O nedenle ailelerimizin çocukluk çağı aşılarını yaptırmakta asla tereddüt etmemesi gerekli. Çünkü bugün kızamık ya da çocuk felci, çocuklarda Kovid'den daha fazla ölüm ya da sakatlığa yol açıyor" dedi.

"ÇOCUKLARDA KIZAMIK, KOVİD'DEN DAHA TEHLİKELİ"

Sağlık Bakanlığı verilerine göre yılda ortalama 1 milyon 200 bin 0-24 ay grubu bebeğe çocukluk çağı aşıları yapılıyor. ASM'lerde ayrıca 48. Ay ve 13 yaş okul çağı grubu aşılamaları da gerçekleştiriliyor. Yılda yaklaşık 4.5 milyon doz sadece bebeklik çağı aşısı olarak uygulanıyor. Türkiye'nin çocukluk çağı aşılamalarında Avrupa birincisi olduğuna işaret eden AHESEN Başkanı Dr. Özer, "Maalesef İzmir'den talihsiz bir açıklama geldi. Belki böyle bir olay olmuştur ama bunun münferit bir olay olduğu akıllardan çıkmamalı. Zaten olayı adli makamlar inceliyor gereği yapılacaktır. Bugün pekçok hastalarımız da konuyla ilgili bize dönüş yaptılar. Türkiye son 15 yıldır aşılamada Avrupa birincisi, çocukluk çağı aşı oranlarımız yüzde 95'in üzerinde. Çocukluk çağı aşılarını çok önemsiyoruz. Çünkü o hastalıkların bir çoğu, örneğin kızamık, Kovid'den daha öldürücü" dedi.

"KIZAMIK GEÇİREN BİR ÇOCUK YILLAR SONRA FELÇ OLABİLİR"

"KOVİD VE ÇOCUKLUK AŞILARI FARKLI BİR SİSTEMLE İZLENİYOR"

"RANDEVU SAATLERİ BİLE FARKLI"

Görüntü dökümü:

Aşıların saklanması ve takibi detay görüntüler

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